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Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу
Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу
Нелегальную частную школу, где велось преподавание по программе Кембриджского образца, выявили силовики в Ялте. Об этом сообщает пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T16:03
2022-07-18T16:03
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нелегальную частную школу, где велось преподавание по программе Кембриджского образца, выявили силовики в Ялте. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МВД.Группа лиц в нарушение ряда федеральных законов учредила частную школу, предоставляющую образовательные услуги. Для сокрытия преступной деятельности фигуранты разработали специальную схему – зарегистрировали предприятие в Ульяновске, но работало оно исключительно в Ялте, что позволило избежать обязательных проверок со стороны надзорных органов.В офисе организации и по местам проживания фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли ряд обличающих документов, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Возбуждено уголовное дело. За незаконное предпринимательство предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мвд по республике крым, ялта
Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу

В Ялте силовики выявили нелегальную частную школу, возбуждено дело

16:03 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нелегальную частную школу, где велось преподавание по программе Кембриджского образца, выявили силовики в Ялте. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МВД.
Группа лиц в нарушение ряда федеральных законов учредила частную школу, предоставляющую образовательные услуги. Для сокрытия преступной деятельности фигуранты разработали специальную схему – зарегистрировали предприятие в Ульяновске, но работало оно исключительно в Ялте, что позволило избежать обязательных проверок со стороны надзорных органов.
"В ходе предварительного следствия стало известно, что школа работала по программе Кембриджского образца, при этом программа не проходила государственный контроль. Сумма дохода от предоставления образовательных услуг без лицензии за период с 2019 по 2021 годы составила свыше 12 млн. рублей", - рассказали в ведомстве.
В офисе организации и по местам проживания фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли ряд обличающих документов, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное предпринимательство предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.
МВД по Республике КрымЯлта
 
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