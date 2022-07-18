https://crimea.ria.ru/20220718/podpolnyy-kembridzh-v-yalte-siloviki-nakryli-nelegalnuyu-chastnuyu-shkolu-1123884689.html

Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу

Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Подпольный "Кембридж": в Ялте силовики накрыли нелегальную частную школу

Нелегальную частную школу, где велось преподавание по программе Кембриджского образца, выявили силовики в Ялте. Об этом сообщает пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T16:03

2022-07-18T16:03

2022-07-18T16:03

мвд по республике крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нелегальную частную школу, где велось преподавание по программе Кембриджского образца, выявили силовики в Ялте. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МВД.Группа лиц в нарушение ряда федеральных законов учредила частную школу, предоставляющую образовательные услуги. Для сокрытия преступной деятельности фигуранты разработали специальную схему – зарегистрировали предприятие в Ульяновске, но работало оно исключительно в Ялте, что позволило избежать обязательных проверок со стороны надзорных органов.В офисе организации и по местам проживания фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли ряд обличающих документов, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Возбуждено уголовное дело. За незаконное предпринимательство предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают круг потерпевших и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.

ялта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, ялта