https://crimea.ria.ru/20220717/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklad-s-raketami-harpoon-v-odesse-1123871283.html

Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе

Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Российские военные уничтожили склад с ракетами Harpoon в Одессе

ВС РФ уничтожили на Украине очередную партию оружия, переданного украинским военным странами НАТО. Об этом в воскресенье сообщилb в Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T13:28

2022-07-17T13:28

2022-07-17T13:33

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВС РФ уничтожили на Украине очередную партию оружия, переданного украинским военным странами НАТО. Об этом в воскресенье сообщилb в Минобороны России.В районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, ВКС России за сутки уничтожили четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка ДНР, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска Донецкой Народной Республики. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц "Гиацинт-Б" и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

https://crimea.ria.ru/20220609/chem-opasny-dlya-rossii-amerikanskie-garpuny--voennyy-ekspert-1123494399.html

https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-davali-kievu-razveddannye-dlya-primeneniya-himars--zakharova-1123839986.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)