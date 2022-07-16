https://crimea.ria.ru/20220716/pod-arkhangelskom-avtobus-vletel-v-kamaz-postradali-16-chelovek-1123866871.html

Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек

Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Архангельской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T16:37

2022-07-16T16:37

2022-07-16T16:37

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111772/82/1117728250_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_ac6123577753cb7e42eacac2aa5481e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Архангельской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону пишут РИА Новости.Инцидент произошел в Северодвинске в субботу. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию.По предварительным данным, 44-летний водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди "КамАЗом".В результате аварии десять человек доставили в больницы города для обследования, еще несколько получили первую медицинскую помощь на месте. Всего в ДТП пострадали 16 человек.Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить ОМВД России по Северодвинску.Ранее при массовом ДТП на федеральной трассе "Таврида" пострадали четыре человека.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия