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Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек
Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Архангельской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T16:37
2022-07-16T16:37
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Архангельской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону пишут РИА Новости.Инцидент произошел в Северодвинске в субботу. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию.По предварительным данным, 44-летний водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди "КамАЗом".В результате аварии десять человек доставили в больницы города для обследования, еще несколько получили первую медицинскую помощь на месте. Всего в ДТП пострадали 16 человек.Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить ОМВД России по Северодвинску.Ранее при массовом ДТП на федеральной трассе "Таврида" пострадали четыре человека.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
происшествия
Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек

В ДТП с участием пассажирского автобуса и "КамАЗ" пострадали 16 человек

16:37 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Архангельской области. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону пишут РИА Новости.
Инцидент произошел в Северодвинске в субботу. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию.
По предварительным данным, 44-летний водитель рейсового автобуса не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди "КамАЗом".
В результате аварии десять человек доставили в больницы города для обследования, еще несколько получили первую медицинскую помощь на месте. Всего в ДТП пострадали 16 человек.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить ОМВД России по Северодвинску.
Ранее при массовом ДТП на федеральной трассе "Таврида" пострадали четыре человека.
 
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