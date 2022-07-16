https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html

Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти

Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти

Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик,... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T18:35

2022-07-16T18:35

2022-07-16T18:35

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА новости Крым. Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик, который их устранит. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Добровского сельского поселения Симферопольского района Олег Литвиненко.Противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии расположен в селе Пионерское Симферопольского района. Добраться до медучреждения можно только по мосту через Салгир. Однако переправа была значительно повреждена в период июньских подтоплений.По словам Литвиненко, дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса РК. Сроки восстановления конструкции моста пока не установлены.Глава местной администрации пояснил, что правая часть моста устояла перед стихией – сейчас проехать можно по ней. Левая сторона нуждается в ремонте и укреплении. По его словам, установленные на мосту предупреждающие знаки "кто-то постоянно убирает", но силами администрации их возвращают на место.Ранее эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, общество