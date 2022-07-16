Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик,... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T18:35
2022-07-16T18:35
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/10/1123867424_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4cf2cdc92cfe9073ae22c2f4c548b3c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА новости Крым. Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик, который их устранит. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Добровского сельского поселения Симферопольского района Олег Литвиненко.Противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии расположен в селе Пионерское Симферопольского района. Добраться до медучреждения можно только по мосту через Салгир. Однако переправа была значительно повреждена в период июньских подтоплений.По словам Литвиненко, дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса РК. Сроки восстановления конструкции моста пока не установлены.Глава местной администрации пояснил, что правая часть моста устояла перед стихией – сейчас проехать можно по ней. Левая сторона нуждается в ремонте и укреплении. По его словам, установленные на мосту предупреждающие знаки "кто-то постоянно убирает", но силами администрации их возвращают на место.Ранее эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/10/1123867424_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_7db4bdbad30559a2871252f425b9c13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, общество
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти

Власти: мост в Пионерском под Симферополем восстановят в ближайшее время

18:35 16.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваРазрушающийся мост в Пионерском
Разрушающийся мост в Пионерском - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА новости Крым. Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик, который их устранит. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Добровского сельского поселения Симферопольского района Олег Литвиненко.
Противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии расположен в селе Пионерское Симферопольского района. Добраться до медучреждения можно только по мосту через Салгир. Однако переправа была значительно повреждена в период июньских подтоплений.
По словам Литвиненко, дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса РК. Сроки восстановления конструкции моста пока не установлены.

"На сегодняшний день мост обследован комиссией совместно с "Крымавтдором", так как это дорога республиканская, не муниципальная. Проводится геодезия – есть ли движение самих конструкций под мостом. В ближайшее время будут приняты меры по восстановлению", - рассказал Литвиненко.

Глава местной администрации пояснил, что правая часть моста устояла перед стихией – сейчас проехать можно по ней. Левая сторона нуждается в ремонте и укреплении. По его словам, установленные на мосту предупреждающие знаки "кто-то постоянно убирает", но силами администрации их возвращают на место.

"Специалисты выехали, посмотрели, в ближайшее время будем принимать меры. Сейчас решаем, какая подрядная организация будет этим заниматься, после будут понятны сроки, - заключил Литвиненко.

Ранее эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму.
 
СимферопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
18:13Через морские порты Крыма экспортируют белорусские товары – власти
17:13Хлопки систем ПВО над Керчью: топ новостей недели
16:37Под Архангельском автобус влетел в "КамАЗ", пострадали 16 человек
16:21Два села под Рязанью остались без электричества после крушения "Бекаса"
15:41Почему Запорожская область не может быстро перейти на рубль
14:37Российские летчики сбили три украинских истребителя: Минобороны РФ
14:23Мирная жизнь в Мелитополе: первая ярмарка вакансий
14:00ВКС России уничтожили более 600 украинских националистов под Северском
13:36В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек
13:03Упрдор "Тамань": пробок и заторов на Крымском мосту нет
12:22Что можно сделать в Симферополе за один день - фотоподсказки кота Мостика
11:49На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
11:06В Минприроды отчитались о работах на полигоне ТБО в Судаке
10:44Сколько заболевших COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:30Шойгу: Нужно усилить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям
09:38При крушении АН-2 в Краснодарском крае погибли два человека
09:03Глава ВГА Запорожья Балицкий: о референдуме, газе и борьбе с террористами
08:35Экономист назвал способы пассивного дохода
08:04Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
Лента новостейМолния