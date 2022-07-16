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Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик,... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T18:35
2022-07-16T18:35
2022-07-16T18:35
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА новости Крым. Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик, который их устранит. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Добровского сельского поселения Симферопольского района Олег Литвиненко.Противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии расположен в селе Пионерское Симферопольского района. Добраться до медучреждения можно только по мосту через Салгир. Однако переправа была значительно повреждена в период июньских подтоплений.По словам Литвиненко, дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса РК. Сроки восстановления конструкции моста пока не установлены.Глава местной администрации пояснил, что правая часть моста устояла перед стихией – сейчас проехать можно по ней. Левая сторона нуждается в ремонте и укреплении. По его словам, установленные на мосту предупреждающие знаки "кто-то постоянно убирает", но силами администрации их возвращают на место.Ранее эксперты объяснили причины подтоплений в Крыму.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, общество
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
Власти: мост в Пионерском под Симферополем восстановят в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА новости Крым. Мост, ведущий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру, по-прежнему не восстановлен. Разрушения оценила экспертная комиссия, выбирается подрядчик, который их устранит. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Добровского сельского поселения Симферопольского района Олег Литвиненко.
Противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии расположен в селе Пионерское Симферопольского района. Добраться до медучреждения можно только по мосту через Салгир. Однако переправа была значительно повреждена в период июньских подтоплений.
По словам Литвиненко, дорога к диспансеру находится на балансе и обслуживании Минтранса РК. Сроки восстановления конструкции моста пока не установлены.
"На сегодняшний день мост обследован комиссией совместно с "Крымавтдором", так как это дорога республиканская, не муниципальная. Проводится геодезия – есть ли движение самих конструкций под мостом. В ближайшее время будут приняты меры по восстановлению", - рассказал Литвиненко.
Глава местной администрации пояснил, что правая часть моста устояла перед стихией – сейчас проехать можно по ней. Левая сторона нуждается в ремонте и укреплении. По его словам, установленные на мосту предупреждающие знаки "кто-то постоянно убирает", но силами администрации их возвращают на место.
"Специалисты выехали, посмотрели, в ближайшее время будем принимать меры. Сейчас решаем, какая подрядная организация будет этим заниматься, после будут понятны сроки, - заключил Литвиненко.