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Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком
В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
ситуация на дорогах крыма
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мчс крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины ему помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел утром 15 июля на трассе Судак — Солнечная Долина, в районе села Богатовка. "Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна, где совершил столкновение с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию водителя 1999 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу.МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220715/na-tavride-dve-legkovushki-vleteli-v-gruzovik-chetvero-postradavshikh-1123854321.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия, мчс крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком

"Приора" под Судаком влетела в дерево, водителя зажало в авто

16:12 15.07.2022
 
© МЧС Республики КрымДТП на трассе Судак – Солнечная долина
ДТП на трассе Судак – Солнечная долина
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины ему помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел утром 15 июля на трассе Судак — Солнечная Долина, в районе села Богатовка.
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"Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна, где совершил столкновение с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию водителя 1999 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу.
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МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.
 
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