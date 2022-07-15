https://crimea.ria.ru/20220715/voditelya-zazhalo-v-priore-posle-stolknoveniya-s-derevom-pod-sudakom-1123858966.html
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком
В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
2022-07-15T16:12
ситуация на дорогах крыма
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мчс крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины ему помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел утром 15 июля на трассе Судак — Солнечная Долина, в районе села Богатовка. "Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна, где совершил столкновение с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию водителя 1999 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу.МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220715/na-tavride-dve-legkovushki-vleteli-v-gruzovik-chetvero-postradavshikh-1123854321.html
https://crimea.ria.ru/20220712/v-kerchi-legkovushka-sbila-muzhchinu-1123817133.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, мчс крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Водителя зажало в "Приоре" после столкновения с деревом под Судаком
"Приора" под Судаком влетела в дерево, водителя зажало в авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В пятницу водитель Lada Priora не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево на трассе Судак – Солнечная долина. Выбраться из помятой машины ему помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел утром 15 июля на трассе Судак — Солнечная Долина, в районе села Богатовка.
"Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна, где совершил столкновение с деревом. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию водителя 1999 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Судакскую городскую больницу.
МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.