https://crimea.ria.ru/20220715/vks-razbombili-bazu-pravogo-sektora-v-dnr--unichtozheno-300-boevikov-1123853706.html

ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков

ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков - РИА Новости Крым, 15.07.2022

ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков

Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации "Правого сектора"* в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 300 боевиков и 30 единиц РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T12:42

2022-07-15T12:42

2022-07-15T12:44

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации "Правого сектора"* в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 300 боевиков и 30 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих.Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, добавил Конашенков.* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков