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ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков - РИА Новости Крым, 15.07.2022
ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации "Правого сектора"* в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 300 боевиков и 30 единиц РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T12:42
2022-07-15T12:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации "Правого сектора"* в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 300 боевиков и 30 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих.Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, добавил Конашенков.* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220715/vs-rf-unichtozhili-do-200-natsionalistov-i-inostrannykh-naemnikov-v-kharkove-1123853576.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков

ВКС России уничтожили около 300 боевиков "Правого сектора"* в Артемовске ДНР

12:42 15.07.2022 (обновлено: 12:44 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту дислокации "Правого сектора"* в Артемовске Донецкой Народной Республики, уничтожено до 300 боевиков и 30 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"* в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", – сказал он на брифинге в пятницу.

Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
12:37
ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
Кроме того, в результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих.
Также в районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, добавил Конашенков.
* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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