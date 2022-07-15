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В Крым на выходных придет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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В Крым на выходных придет 35-градусная жара
В Крым на выходных придет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 15.07.2022
В Крым на выходных придет 35-градусная жара
В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 35 градусов, существенных осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T19:14
2022-07-15T19:14
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 35 градусов, существенных осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погода также порадует жителей и гостей Крыма теплом. В ночные часы температура составит +16…21, днем – до +32."Днем к полуострову подойдет слабовыраженный холодный фронт, в северных регионах, возможно, брызнет три капли, по востоку может прогреметь "сухая гроза". То есть это будет холодный фронт без ярко выраженного ухудшения погоды. По Крыму днем +27…32, ветер северо-западный 3-8 м/с", - уточнил специалист.Следующая неделя также стартует с антициклона и области высокого атмосферного давления, так что лето, наконец, полноценно вступит в свои права, заключили в ФОБОС. Метеорологи прогнозируют, что в течение всей недели столбики термометров в дневные часы будут колебаться около 30 градусов тепла.
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крым на выходных придет 35-градусная жара

Специалист ФОБОС Тишковец: в Крыму на выходных до +35 градусов и без существенных осадков

19:14 15.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 35 градусов, существенных осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу солнечно, малооблачно. В ночные часы в Крыму +13…18 градусов, днем воздух прогреется до +30…35. Ветер восточных румбов не более 2-7 м/с, атмосферное давление будет ровным и почти не изменится – 738 мм", - рассказал он.
В воскресенье погода также порадует жителей и гостей Крыма теплом. В ночные часы температура составит +16…21, днем – до +32.
"Днем к полуострову подойдет слабовыраженный холодный фронт, в северных регионах, возможно, брызнет три капли, по востоку может прогреметь "сухая гроза". То есть это будет холодный фронт без ярко выраженного ухудшения погоды. По Крыму днем +27…32, ветер северо-западный 3-8 м/с", - уточнил специалист.
Следующая неделя также стартует с антициклона и области высокого атмосферного давления, так что лето, наконец, полноценно вступит в свои права, заключили в ФОБОС. Метеорологи прогнозируют, что в течение всей недели столбики термометров в дневные часы будут колебаться около 30 градусов тепла.
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Радио "Спутник в Крыму"ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
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