https://crimea.ria.ru/20220715/v-krym-na-vykhodnykh-pridet-35-gradusnaya-zhara-1123852421.html

В Крым на выходных придет 35-градусная жара

В Крым на выходных придет 35-градусная жара - РИА Новости Крым, 15.07.2022

В Крым на выходных придет 35-градусная жара

В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 35 градусов, существенных осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T19:14

2022-07-15T19:14

2022-07-15T19:14

радио "спутник в крыму"

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни воздух в Крыму прогреется до 35 градусов, существенных осадков не предвидится. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье погода также порадует жителей и гостей Крыма теплом. В ночные часы температура составит +16…21, днем – до +32."Днем к полуострову подойдет слабовыраженный холодный фронт, в северных регионах, возможно, брызнет три капли, по востоку может прогреметь "сухая гроза". То есть это будет холодный фронт без ярко выраженного ухудшения погоды. По Крыму днем +27…32, ветер северо-западный 3-8 м/с", - уточнил специалист.Следующая неделя также стартует с антициклона и области высокого атмосферного давления, так что лето, наконец, полноценно вступит в свои права, заключили в ФОБОС. Метеорологи прогнозируют, что в течение всей недели столбики термометров в дневные часы будут колебаться около 30 градусов тепла.

https://crimea.ria.ru/20220614/kak-spastis-ot-letney-zhary--neozhidannye-sovety-vracha-1123498357.html

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