https://crimea.ria.ru/20220715/rost-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1123850408.html

Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, сутками ранее медики подтвердили 41 случай. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T10:06

2022-07-15T10:06

2022-07-15T10:06

крым

севастополь

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_b58a7c644a0ffd67dc15b1d3d76fe9b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, сутками ранее медики подтвердили 41 случай.На территории республики зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 340 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 175 человек. Выздоровевших за сутки 18 человек, за весь период – 177 123", - рассказали в ведомстве.Скончались за сутки еще два пациента, общее количество жертв пандемии достигло 5 333.В Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны трое. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.За весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 213 человек, выздоровели 82 697.

https://crimea.ria.ru/20220713/voz-prizvala-mir-snova-nadet-maski-1123836935.html

https://crimea.ria.ru/20220712/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123817414.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе