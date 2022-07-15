https://crimea.ria.ru/20220715/rost-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1123850408.html
Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, сутками ранее медики подтвердили 41 случай. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T10:06
2022-07-15T10:06
2022-07-15T10:06
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, сутками ранее медики подтвердили 41 случай.На территории республики зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 340 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 175 человек. Выздоровевших за сутки 18 человек, за весь период – 177 123", - рассказали в ведомстве.Скончались за сутки еще два пациента, общее количество жертв пандемии достигло 5 333.В Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны трое. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.За весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 213 человек, выздоровели 82 697.
https://crimea.ria.ru/20220713/voz-prizvala-mir-snova-nadet-maski-1123836935.html
https://crimea.ria.ru/20220712/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123817414.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 56 новых случаев COVID-19, сутками ранее медики подтвердили 41 случай.
На территории республики зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 184 340 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 175 человек. Выздоровевших за сутки 18 человек, за весь период – 177 123", - рассказали в ведомстве.
Скончались за сутки еще два пациента, общее количество жертв пандемии достигло 5 333.
В Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве региона.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны трое. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 40 – с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
За весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 85 213 человек, выздоровели 82 697.