https://crimea.ria.ru/20220715/kakoy-segodnya-prazdnik-15-iyulya-1123843830.html

Какой сегодня праздник: 15 июля

Какой сегодня праздник: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Какой сегодня праздник: 15 июля

В этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день навыков молодежи, а неофициально – Международный день мармеладных червячков. Этот день подарил мировой... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день навыков молодежи, а неофициально – Международный день мармеладных червячков. Этот день подарил мировой истории Невскую битву, запуск первого парохода, Розеттский камень, авиакомпании Boeing и "Аэрофлот" и первую стыковку кораблей в открытом космосе. А еще в этот день родились знаменитый художник Рембрандт, писательница Айрис Мердок, автор детективов Клайв Касслер и лидер рок-группы "Сплин" Александр Васильев.Что празднуют в миреС 2015 года 15 июля отмечают Всемирный день навыков молодежи. Праздник был установлен резолюцией Генассамблеи ООН с целью привлечь внимание к низкому уровню образования и профессиональной подготовки среди молодых людей во всем мире. По данным ООН, сегодня молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют 16% населения мира. При этом уровень безработицы среди молодежи в три раза выше, чем среди людей среднего возраста.В Азербайджане ежегодно 15 июля отмечают Сабантуй – праздник окончания полевых работ. Главным событием в этот день являются спортивные состязания в верховой езде, беге и национальной борьбе.А еще 15 июля празднуют Международный день мармеладных червячков. Жевательный мармелад появился впервые во Франции в XVIII веке – тогда его варили из айвы и яблок. Более древним предком мармелада считается рахат-лукум, который в восточных странах традиционно готовили из розовой воды, крахмала, фруктов и меда.Знаменательные событияВ 1099 году рыцари-крестоносцы, пройдя в результате первого крестового похода путь от Франции до Иудейского царства, захватили святой город Иерусалим. Устроив бойню среди мусульманского населения, власть в городе получил граф Готфрид IV Бульонский.В 1240 году на реке Неве возле поселка Усть-Ижора состоялось Невская битва, в которой войска карелов и новгородцев под руководством князя новгородского Александра Невского одержали сокрушительную победу над коалицией шведов, норвежцев и финнов.В 1783 году на реке Сона во Франции маркиз Клод Жоффруа д'Аббан запустил первый в истории пароход – судно, приводимое в движение паровой машиной. Пароход прошел 365 метров за 15 минут, а потом у него сломался двигатель. Маркиз-самоучка совершенствовать машину не стал и забросил опыты.В 1799 году возле небольшого города Розетта недалеко от Александрии капитан наполеоновских войск Пьер-Франсуа Бушар обнаружил плиту из гранодиорита, покрытую письменами на трех языках. Находку отправили в Каир. Благодаря тому, что одна из надписей была на древнегреческом, ученым удалось перевести все остальное. Плита вошла в историю под именем Розеттского камня, который помог ученым расшифровать древнеегипетские иероглифы.В 1841 году в Лондоне была подписана конвенция, объявившая проливы Босфор и Дарданеллы закрытыми для прохода военных судов в мирное время и наделившая Турцию правом выдавать разрешение на проход легких военных судов. Конвенцию среди прочих подписала и Россия – и поплатилась: именно этот документ позволил турецкому правительству в 1853 году дать разрешение на проход в Черное море англо-французской флотилии и высадить десант в Крыму.В 1916 году американский инженер Уильям Боинг после успешного полета одного из двух сконструированных им гидросамолетов основал компанию "The Pacific Aero Products Company". Меньше чем через год компания сменила название на Boeing Airplanes. Сегодня это один из крупнейших в мире производителей авиа и космической техники.Спустя семь лет – в 1923 году в Советском Союзе открылась первая внутренняя авиалиния, соединившая Москву и Нижний Новгород. Управление авиаполетами осуществляла созданная в этот же день компания "Аэрофлот".В 1933 году начал свою работу Уральский завод тяжелого машиностроения – Уралмаш. Сегодня это одно из крупнейших в России машиностроительных предприятий.В 1975 году состоялось знаменитое "рукопожатие в космосе": в ходе исполнения совместной советско-американской программы произошла стыковка американского космического корабля "Аполлон" под командованием космонавта Томаса Стаффорда и советского корабля "Союз-19", экипаж которого составляли Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Стыковка прошла успешно: через три часа после открытия люков капитаны кораблей пожали друг другу руки, а экипажи совершили четыре перехода из корабля в корабль.Кто родилсяВ 1606 году родился знаменитый голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн – крупнейший представитель золотого века голландской живописи, непревзойденный мастер светотени. Среди его известных работ – "Похищение Ганимеда", "Даная", "Возвращение блудного сына", "Ночной дозор" и другие.В 1858 году родилась британская политическая активистка Эммелин Панкхерст, лидер британского движения суфражисток. Основала Женский социально-политический союз, который скандально прославился тем, что его члены во время своих акций били окна и нападали на полицейских.В 1872 году родился известный русский биолог Николай Кольцов. Основал русскую школу экспериментальной биологии, а впоследствии создал Институт экспериментальной биологии в Москве. Первым разработал гипотезу о наследственных молекулах хромосом, которая легла в основу современной генетики.В 1918 году родился канадский физик Бертрам Брокхауз, получивший в 1994 году Нобелевскую премию за создание нейтронной спектроскопии – метода изучения структуры кристаллов, аморфных материалов и жидкостей.В 1919 году родилась английская писательница Джин Айрис Мердок. Она шесть раз попадала в шорт-лист Букера. Ее первый роман "Под сетью" назвали одним из 100 лучших англоязычных романов XX века. Известны также ее произведения "Черный принц", "Море, море", "Школа добродетели", "Что-то особенное" и другие.В 1930 году родился французский философ и теоретик литературы Жак Деррида. Один из ярчайших последователей постмодернизма, создатель концепции деконструкции.В 1931 году родился знаменитый американский писатель, автор детективных и приключенческих романов Клайв Касслер. Прославился благодаря сериям романов о Дирке Питте и приключениях Фарго.В 1969 году родился российский поэт, певец и гитарист – Александр Васильев, основатель и бессменный лидер одной из известнейших российских рок-групп "Сплин". Посвятить себя музыке решил после посещения в 12 лет концерта группы "Машина времени". Первый альбом группы "Сплин" "Пыльная быль" вышел в 1994 году.Также в этот день родились российский режиссер-документалист Марина Голдовская, итальянский музыкант Тони Эспозито, американский актер Терри О'Куинн, российская актриса Жанна Эппле, немецкая актриса Дайан Крюгер, американский актер и режиссер Форест Уитакер.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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