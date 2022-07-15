https://crimea.ria.ru/20220715/beskontaktnye-bankomaty-uzhe-v-krymu-chem-udobny-i-kak-imi-polzovatsya-1123852083.html

Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться

Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться

Некоторые владельцы банковских карт оказывались в ситуации, когда банкомат с утробным урчанием "проглатывал" карту или деньги. Ситуация безусловно неприятная,... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T11:43

2022-07-15T11:43

2022-07-15T11:43

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Некоторые владельцы банковских карт оказывались в ситуации, когда банкомат с утробным урчанием "проглатывал" карту или деньги. Ситуация безусловно неприятная, но вовсе не критичная, уверяют специалисты ведущего банка Крыма. По их словам, такое "поведение" банковского оборудования может быть обусловлено программным сбоем или отключением питания, другой вариант – неправильно введенный пинкод, блокировка карты владельцем или механическое повреждение пластика."В первую очередь стоит обратить внимание, что во всех банкоматах ведущего банка региона реализована возможность снятия наличных бесконтактным способом. Это новшество исключает саму возможность втягивания карты", – говорят собеседники. При таком взаимодействии также нивелируется вероятность повреждения пластика или его потеря. Тем, кто предпочитает снимать деньги по старинке, следует запомнить несколько простых правил, которые позволят предотвратить втягивание карты банкоматом.Первое правило – выучить пин-коды от каждой из имеющихся карт. При этом ни в коем случае не стоит записывать его на самом пластике или хранить на бумажном носителе в кошельке. Также не следует торопиться и при введении секретного кода. Можно нечаянно нажать неправильную комбинацию. После трех неверных попыток банкомат "съест" карту, поясняют специалисты.Правило второе – нельзя прилагать усилия при подаче карты в картоприемник. Если пластик "не идет", лучше поискать другой банкомат, так как это может быть признаком неисправности оборудования.Правило третье – после снятия наличности сначала нужно забрать карту, только потом деньги. Дело в том, что если в течение 45 секунд карта не будет извлечена, банкомат автоматически втянет ее. Такая процедура как раз призвана защитить забывчивых владельцев от незаконопослушных граждан.Если вы правильно ввели пин-код, но карта все-таки оказалась внутри банкомата, в первую очередь нажмите на кнопку "Отмена" и удерживайте ее несколько секунд. После принудительной отмены операции банкомат может вернуть карту. Если же ничего не происходит, в первую очередь следует зайти в мобильное приложение банка и заблокировать карту. Далее необходимо позвонить по номеру горячей линии банка и сообщить о случившемся. Или обратиться за помощью сотрудников, если банкомат располагается непосредственно в отделении финансовой организации."Консультантам горячей линии необходимо будет сообщить адрес банкомата и личные данные владельца карты – фамилию, имя, отчество, год, дату и место рождения. В некоторых случаях они просят ответить на контрольный вопрос, назвать так называемое кодовое слово. Все это делается с целью обезопасить средства клиента, поэтому не стоит сердиться", – добавляют специалисты в области банковской безопасности. После подтверждения личности вам сообщат последующий алгоритм действий.Бывают случаи, когда карту "проглатывает" банкомат стороннего банка. В этом случае необходимо сначала заблокировать свою карту, после этого позвонить на горячую линию банка-держателя оборудования. Сообщите о произошедшем и уточните, где и какое заявление необходимо написать, чтобы вернуть "пластик"."Как правило, карты извлекают при первой же инкассации. Далее передают выпустившей их финансовой организации. После этого карту могут вернуть владельцу или утилизировать и перевыпустить новую", – продолжают собеседники.Беспокоиться, что ваши деньги могут "потеряться" не стоит – современное банковское оборудование ведет точный учет полученных и выданных средств. Кроме того, сотрудники крупнейшей финансовой организации региона очень щепетильны в вопросах деловой репутации и обязательно помогут каждому клиенту, если подобное вдруг произойдет.Подводя итог, эксперты в сфере финансовой грамотности отметили, что бесконтактный способ снятия денег более предпочтителен, так как гарантирует сохранность карты и значительно продлевает срок ее службы. Учитывая, что все выпущенные ведущим банком Крыма карты бессрочны, их владельцам не придется лишний раз перевыпускать "пластик".

https://crimea.ria.ru/20220531/udobnaya-i-bezopasnaya-plyusy-bankovskikh-kart-o-kotorykh-vy-ne-zadumyvalis-1123396543.html

https://crimea.ria.ru/20220526/kak-obezopasit-sebya-ot-distantsionnykh-moshennikov-i-vernut-dengi-1123335726.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество