https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-matrosom-1123837710.html
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом
В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T09:13
2022-07-14T09:13
2022-07-14T10:38
утраты
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Матрос родился и жил в Севастополе и погиб при выполнении боевого долга."Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от неонацизма. Будем помнить наших героев", - добавил губернатор.Ранее в Севастополе простились с матросом большого десантного корабля "Саратов" Леонидом Абдоковым, который погиб при освобождении Бердянска в ходе специальной военной операции на Украине.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, специальная военная операция рф на украине
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом Краснокутским
09:13 14.07.2022 (обновлено: 10:38 14.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В Севастополе проводили в последний путь Сергея Александровича Краснокутского. Матроса 1 класса судна "Спасатель Василий Бех" 145 отряда (аварийно-спасательного флота)", - написал он.
Матрос родился и жил в Севастополе и погиб при выполнении боевого долга.
"Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от неонацизма. Будем помнить наших героев", - добавил губернатор.
Ранее в Севастополе простились с матросом большого десантного корабля "Саратов" Леонидом Абдоковым, который погиб при освобождении Бердянска
в ходе специальной военной операции на Украине.