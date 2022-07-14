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В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом
В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T09:13
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утраты
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Матрос родился и жил в Севастополе и погиб при выполнении боевого долга."Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от неонацизма. Будем помнить наших героев", - добавил губернатор.Ранее в Севастополе простились с матросом большого десантного корабля "Саратов" Леонидом Абдоковым, который погиб при освобождении Бердянска в ходе специальной военной операции на Украине.
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РИА Новости Крым
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утраты, специальная военная операция рф на украине
В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом

В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом Краснокутским

09:13 14.07.2022 (обновлено: 10:38 14.07.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Краснокутский
Сергей Краснокутский
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В Севастополе проводили в последний путь Сергея Александровича Краснокутского. Матроса 1 класса судна "Спасатель Василий Бех" 145 отряда (аварийно-спасательного флота)", - написал он.
Матрос родился и жил в Севастополе и погиб при выполнении боевого долга.
"Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от неонацизма. Будем помнить наших героев", - добавил губернатор.
Ранее в Севастополе простились с матросом большого десантного корабля "Саратов" Леонидом Абдоковым, который погиб при освобождении Бердянска в ходе специальной военной операции на Украине.
УтратыСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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