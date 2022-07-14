https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-na-ukraine-matrosom-1123837710.html

В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом

В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В Севастополе простились с погибшим на Украине матросом

В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T09:13

2022-07-14T09:13

2022-07-14T10:38

утраты

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом судна "Спасатель Василий Бех" Сергеем Краснокутским. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Матрос родился и жил в Севастополе и погиб при выполнении боевого долга."Погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от неонацизма. Будем помнить наших героев", - добавил губернатор.Ранее в Севастополе простились с матросом большого десантного корабля "Саратов" Леонидом Абдоковым, который погиб при освобождении Бердянска в ходе специальной военной операции на Украине.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, специальная военная операция рф на украине