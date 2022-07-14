https://crimea.ria.ru/20220714/prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera-dragi-1123848906.html

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Президент Италии не принял отставку премьера Драги - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T21:25

2022-07-14T21:25

2022-07-14T21:25

италия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.

https://crimea.ria.ru/20220714/premer-ministr-italii-dragi-zayavil-chto-podaet-v-otstavku-1123848331.html

италия

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италия, политика