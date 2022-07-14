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Президент Италии не принял отставку премьера Драги - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Президент Италии не принял отставку премьера Драги
Президент Италии не принял отставку премьера Драги - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T21:25
2022-07-14T21:25
италия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.
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италия, политика

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

21:25 14.07.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНа крыше замка Святого Ангела в Риме
На крыше замка Святого Ангела в Риме - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент Италии Серджо Маттарелла не принял прошение об отставке, которое ему подал премьер-министр страны Марио Драги, сообщает пресс-служба президентского Квиринальского дворца.
"Президент Республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики", - говорится в сообщении.
Ранее Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. В четверг в Сенате итальянского парламента состоялось голосовании о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.
Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд", которое входит в правящую коалицию.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 19:56
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
 
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