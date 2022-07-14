https://crimea.ria.ru/20220714/pochemu-defitsit-tovarov-volnuet-rossiyan-bolshe-chem-yadernaya-ugroza-1123835876.html
Почему дефицит товаров волнует россиян больше, чем ядерная угроза
Почему дефицит товаров волнует россиян больше, чем ядерная угроза - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Почему дефицит товаров волнует россиян больше, чем ядерная угроза
Переживания людей о росте цен и дефиците товаров на фоне разговоров о ядерной угрозе и ситуации вокруг Украины – естественная защитная реакция, свойственное... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T03:05
2022-07-14T03:05
2022-07-14T03:05
совет эксперта
здоровье
общество
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Переживания людей о росте цен и дефиците товаров на фоне разговоров о ядерной угрозе и ситуации вокруг Украины – естественная защитная реакция, свойственное психологически здоровым людям. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил завкафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.По его словам, россияне избегают мыслей и разговоров о смерти – это не принято. В связи с этим из сознания людей вытесняются глобальные экзистенциальные страхи. Специалист считает, что в условиях реальной угрозы для жизни всего человечества простому гражданину естественно волноваться о росте цен и дефиците товаров.По его наблюдениям, большинство людей достаточно адекватно оценивают обстоятельства и понимают, что способны повлиять только на свою жизнь."Большинство людей полагают, что вот я буду заниматься своей жизнью, работой, семьей и буду пытаться выстроить все таким образом, чтобы справиться с нынешними трудностями и, возможно, будущими. Люди направлены на это и когда делают что-то для того, чтобы практически свою жизнь улучшать, как им этого хочется и на сколько это возможно, они сосредоточены на конкретном действии, а не бесплодном размышлении", – считает Черный.Людям, которые неустойчиво чувствуют себя сегодня и переживают за свое будущее, специалист рекомендует проанализировать ситуацию в собственной жизни, оценить все возможные риски, составить план и действовать в соответствии его пунктам."Ситуация меняется время от времени. И первое, что нужно сделать, – проанализировать свои цели и задачи, планы и возможности их реализации, а дальше их корректировать в соответствии с ситуацией. Некоторым людям нужна пауза, им нужно подумать, посмотреть, оглянуться по сторонам, рассчитать возможные тенденции, которые существуют в экономике и в их поле деятельности. Некоторое затишье, в том числе экономическое, это совершенно естественно. Нельзя действовать сломя голову", - заключил Черный.Ранее психолог Демурия рассказала, как оставаться счастливыми в период глобальных кризисов.
https://crimea.ria.ru/20220226/zachem-pryachutsya-v-depressiyu-i-chem-mozhet-byt-polezna-grust--psikholog-1122511708.html
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совет эксперта, здоровье, общество
Почему дефицит товаров волнует россиян больше, чем ядерная угроза
Психолог Черный объяснил переживания россиян из-за роста цен и дефицита товаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Переживания людей о росте цен и дефиците товаров на фоне разговоров о ядерной угрозе и ситуации вокруг Украины – естественная защитная реакция, свойственное психологически здоровым людям. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил завкафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.
По его словам, россияне избегают мыслей и разговоров о смерти – это не принято. В связи с этим из сознания людей вытесняются глобальные экзистенциальные страхи. Специалист считает, что в условиях реальной угрозы для жизни всего человечества простому гражданину естественно волноваться о росте цен и дефиците товаров.
"Большинство людей полагают, что это (выживание в условиях "ядерной зимы" – ред.) с ними не произойдет также, как и смерть, или она будет, но когда-нибудь. Зачем об этом сейчас думать, когда есть возможность жить, что-то покупать, чем-то пользоваться, растить детей и радоваться жизни. Поэтому это естественное человеческое стремление избегать погружения в тяжелые и пессимистические мысли", – пояснил психолог.
По его наблюдениям, большинство людей достаточно адекватно оценивают обстоятельства и понимают, что способны повлиять только на свою жизнь.
"Большинство людей полагают, что вот я буду заниматься своей жизнью, работой, семьей и буду пытаться выстроить все таким образом, чтобы справиться с нынешними трудностями и, возможно, будущими. Люди направлены на это и когда делают что-то для того, чтобы практически свою жизнь улучшать, как им этого хочется и на сколько это возможно, они сосредоточены на конкретном действии, а не бесплодном размышлении", – считает Черный.
Людям, которые неустойчиво чувствуют себя сегодня и переживают за свое будущее, специалист рекомендует проанализировать ситуацию в собственной жизни, оценить все возможные риски, составить план и действовать в соответствии его пунктам.
"Ситуация меняется время от времени. И первое, что нужно сделать, – проанализировать свои цели и задачи, планы и возможности их реализации, а дальше их корректировать в соответствии с ситуацией. Некоторым людям нужна пауза, им нужно подумать, посмотреть, оглянуться по сторонам, рассчитать возможные тенденции, которые существуют в экономике и в их поле деятельности. Некоторое затишье, в том числе экономическое, это совершенно естественно. Нельзя действовать сломя голову", - заключил Черный.
Ранее
психолог Демурия рассказала, как оставаться счастливыми в период глобальных кризисов.