https://crimea.ria.ru/20220714/chetyre-vuza-lnr-akkreditovany-v-rf--mestnye-vlasti-1123847343.html

Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти

Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти

Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию Российской Федерации. Об этом заявила зампредседателя правительства ЛНР Анна Тодорова, пишет РИА РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T19:05

2022-07-14T19:05

2022-07-14T19:05

ситуация в донбассе: новости и комментарии

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию Российской Федерации. Об этом заявила зампредседателя правительства ЛНР Анна Тодорова, пишет РИА Новости.В пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.Фальков добавил, что Россия запускает программу двойных дипломов с тем, чтобы у лучших абитуриентов Донбасса была возможность получить дипломы как вузов ДНР и ЛНР, так и ведущих российских университетов.Кроме того, Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, образование в россии