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Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти
Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти
Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию Российской Федерации. Об этом заявила зампредседателя правительства ЛНР Анна Тодорова, пишет РИА РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T19:05
2022-07-14T19:05
ситуация в донбассе: новости и комментарии
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию Российской Федерации. Об этом заявила зампредседателя правительства ЛНР Анна Тодорова, пишет РИА Новости.В пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.Фальков добавил, что Россия запускает программу двойных дипломов с тем, чтобы у лучших абитуриентов Донбасса была возможность получить дипломы как вузов ДНР и ЛНР, так и ведущих российских университетов.Кроме того, Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР.
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, образование в россии
Четыре вуза ЛНР аккредитованы в РФ — местные власти

Россия дала аккредитацию четырем вузам ЛНР — власти

19:05 14.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции. Архивное фото
Студенты на лекции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Четыре вуза Луганской народной республики получили аккредитацию Российской Федерации. Об этом заявила зампредседателя правительства ЛНР Анна Тодорова, пишет РИА Новости.

"Следуя курсам интеграции в образовательное пространство РФ, наши образовательные организации высшего образования проходят аккредитацию в РФ: четыре наших вуза прошли ее", — цитирует агентство Тодорову.

В пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.
Фальков добавил, что Россия запускает программу двойных дипломов с тем, чтобы у лучших абитуриентов Донбасса была возможность получить дипломы как вузов ДНР и ЛНР, так и ведущих российских университетов.
Кроме того, Минобрнауки РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов. В июне глава министерства Валерий Фальков также вручил дипломы о повышении квалификации десяткам преподавателей из ДНР и ЛНР.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииОбразование в России
 
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