https://crimea.ria.ru/20220714/avarii-i-remonty-gde-v-krymu-net-vody-1123843667.html

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды

Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T15:10

2022-07-14T15:10

2022-07-14T15:10

вода в крыму

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19:00 ограничено водоснабжение улиц Голубца, Владимира Дацуна, Бориса Хохлова, Рухадзе, Тюленина, Симферопольская (частично), Народная (частично), Шевцовой, Громовой, Туркенича и прилегающих.Еще одна авария произошла на городской улице Глинки – в зоне отключения оказались эта улица, а также Самохвалова, Таманская, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Геническая и прилегающие к ним. Также в пресс-службе предприятия сообщили об ограничении подачи воды на проспекте Победы (№ 211Е, 211Д), улицах Кубанской (11,11а,13,13б,13г),Узловой и переулке Химический.В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Анюнаса и Афанасия Никитина, в Бахчисарайском районе - село Куйбышево, в Керчи – Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного. Кроме того, снижено давление в микрорайоне керченского Стройгородка.В Джанкое водоснабжение ограничено на улицах Садовая, Заводская и Крупская, в селе Восход – на улице Юбилейная, в поселке Красногвардейское - 50 лет Октября и Киевская. Также без ресурса остались село Почетное в Красноперекопском районе, улицы Нагорная и Ленина в Феодосии, улицы Мичурина в Виноградном и улицы Юбилейная в Калиновке Ленинского района, улица Революции в Евпатории, улицы Октябрьская, Школьная, Саранчева и Артиллерийская в Алуште.Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.Также в Симферопольском филиале сообщают, что в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 6:30 до 19:00 будет ограничено холодное водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, проезда Скалистый и переулка Карьерный. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует на время проведения работ иметь запас воды.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, крым