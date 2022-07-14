https://crimea.ria.ru/20220714/avarii-i-remonty-gde-v-krymu-net-vody-1123843667.html
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T15:10
2022-07-14T15:10
2022-07-14T15:10
вода в крыму
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/05/1123749255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca2a0d00a18698a81480c3931048ce6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19:00 ограничено водоснабжение улиц Голубца, Владимира Дацуна, Бориса Хохлова, Рухадзе, Тюленина, Симферопольская (частично), Народная (частично), Шевцовой, Громовой, Туркенича и прилегающих.Еще одна авария произошла на городской улице Глинки – в зоне отключения оказались эта улица, а также Самохвалова, Таманская, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Геническая и прилегающие к ним. Также в пресс-службе предприятия сообщили об ограничении подачи воды на проспекте Победы (№ 211Е, 211Д), улицах Кубанской (11,11а,13,13б,13г),Узловой и переулке Химический.В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Анюнаса и Афанасия Никитина, в Бахчисарайском районе - село Куйбышево, в Керчи – Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного. Кроме того, снижено давление в микрорайоне керченского Стройгородка.В Джанкое водоснабжение ограничено на улицах Садовая, Заводская и Крупская, в селе Восход – на улице Юбилейная, в поселке Красногвардейское - 50 лет Октября и Киевская. Также без ресурса остались село Почетное в Красноперекопском районе, улицы Нагорная и Ленина в Феодосии, улицы Мичурина в Виноградном и улицы Юбилейная в Калиновке Ленинского района, улица Революции в Евпатории, улицы Октябрьская, Школьная, Саранчева и Артиллерийская в Алуште.Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.Также в Симферопольском филиале сообщают, что в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 6:30 до 19:00 будет ограничено холодное водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, проезда Скалистый и переулка Карьерный. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует на время проведения работ иметь запас воды.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/05/1123749255_104:0:1243:854_1920x0_80_0_0_91172a4d96e938f33c3284b3b5bf17ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, общество, крым
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
В десяти муниципалитетах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19:00 ограничено водоснабжение улиц Голубца, Владимира Дацуна, Бориса Хохлова, Рухадзе, Тюленина, Симферопольская (частично), Народная (частично), Шевцовой, Громовой, Туркенича и прилегающих.
Еще одна авария произошла на городской улице Глинки – в зоне отключения оказались эта улица, а также Самохвалова, Таманская, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Геническая и прилегающие к ним. Также в пресс-службе предприятия сообщили об ограничении подачи воды на проспекте Победы (№ 211Е, 211Д), улицах Кубанской (11,11а,13,13б,13г),Узловой и переулке Химический.
В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Анюнаса и Афанасия Никитина, в Бахчисарайском районе - село Куйбышево, в Керчи – Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного. Кроме того, снижено давление в микрорайоне керченского Стройгородка.
В Джанкое водоснабжение ограничено на улицах Садовая, Заводская и Крупская, в селе Восход – на улице Юбилейная, в поселке Красногвардейское - 50 лет Октября и Киевская. Также без ресурса остались село Почетное в Красноперекопском районе, улицы Нагорная и Ленина в Феодосии, улицы Мичурина в Виноградном и улицы Юбилейная в Калиновке Ленинского района, улица Революции в Евпатории, улицы Октябрьская, Школьная, Саранчева и Артиллерийская в Алуште.
Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.
"Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - добавили в предприятии.
Также в Симферопольском филиале сообщают, что в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 6:30 до 19:00 будет ограничено холодное водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, проезда Скалистый и переулка Карьерный. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует на время проведения работ иметь запас воды.