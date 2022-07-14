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Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T15:10
2022-07-14T15:10
вода в крыму
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19:00 ограничено водоснабжение улиц Голубца, Владимира Дацуна, Бориса Хохлова, Рухадзе, Тюленина, Симферопольская (частично), Народная (частично), Шевцовой, Громовой, Туркенича и прилегающих.Еще одна авария произошла на городской улице Глинки – в зоне отключения оказались эта улица, а также Самохвалова, Таманская, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Геническая и прилегающие к ним. Также в пресс-службе предприятия сообщили об ограничении подачи воды на проспекте Победы (№ 211Е, 211Д), улицах Кубанской (11,11а,13,13б,13г),Узловой и переулке Химический.В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Анюнаса и Афанасия Никитина, в Бахчисарайском районе - село Куйбышево, в Керчи – Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного. Кроме того, снижено давление в микрорайоне керченского Стройгородка.В Джанкое водоснабжение ограничено на улицах Садовая, Заводская и Крупская, в селе Восход – на улице Юбилейная, в поселке Красногвардейское - 50 лет Октября и Киевская. Также без ресурса остались село Почетное в Красноперекопском районе, улицы Нагорная и Ленина в Феодосии, улицы Мичурина в Виноградном и улицы Юбилейная в Калиновке Ленинского района, улица Революции в Евпатории, улицы Октябрьская, Школьная, Саранчева и Артиллерийская в Алуште.Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.Также в Симферопольском филиале сообщают, что в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 6:30 до 19:00 будет ограничено холодное водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, проезда Скалистый и переулка Карьерный. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует на время проведения работ иметь запас воды.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, общество, крым
Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды

В десяти муниципалитетах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварий на сетях

15:10 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКран
Кран - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят на сетях в 10 крымских муниципалитетах, в связи с чем подача воды ограничена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
Так, в Симферополе в связи с ремонтом на сетях холодного водоснабжения ориентировочно до 19:00 ограничено водоснабжение улиц Голубца, Владимира Дацуна, Бориса Хохлова, Рухадзе, Тюленина, Симферопольская (частично), Народная (частично), Шевцовой, Громовой, Туркенича и прилегающих.
Еще одна авария произошла на городской улице Глинки – в зоне отключения оказались эта улица, а также Самохвалова, Таманская, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Геническая и прилегающие к ним. Также в пресс-службе предприятия сообщили об ограничении подачи воды на проспекте Победы (№ 211Е, 211Д), улицах Кубанской (11,11а,13,13б,13г),Узловой и переулке Химический.
В Феодосии из-за повреждения на сетях без воды остались улицы Анюнаса и Афанасия Никитина, в Бахчисарайском районе - село Куйбышево, в Керчи – Индустриальное шоссе, Ворошилова, Буденного. Кроме того, снижено давление в микрорайоне керченского Стройгородка.
В Джанкое водоснабжение ограничено на улицах Садовая, Заводская и Крупская, в селе Восход – на улице Юбилейная, в поселке Красногвардейское - 50 лет Октября и Киевская. Также без ресурса остались село Почетное в Красноперекопском районе, улицы Нагорная и Ленина в Феодосии, улицы Мичурина в Виноградном и улицы Юбилейная в Калиновке Ленинского района, улица Революции в Евпатории, улицы Октябрьская, Школьная, Саранчева и Артиллерийская в Алуште.
Также в "Воде Крыма" предупредили, что в Белогорске и населенных пунктах Белогорского района вода в кранах пока техническая.
"Убедительная просьба воду из крана использовать в пищу только после кипячения. Организован подвоз питьевой воды", - добавили в предприятии.
Также в Симферопольском филиале сообщают, что в пятницу в связи с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения с 6:30 до 19:00 будет ограничено холодное водоснабжение улиц Пригородная, Виноградная, Скалистая, Карьерная, Зуйская, проезда Скалистый и переулка Карьерный. Предприятие приносит извинения за временные неудобства и рекомендует на время проведения работ иметь запас воды.
Вода в КрымуОбществоКрым
 
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