https://crimea.ria.ru/20220712/vrach-nazvala-neozhidannye-prichiny-takhikardii-1123810783.html

Врач назвала неожиданные причины тахикардии

Врач назвала неожиданные причины тахикардии - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Врач назвала неожиданные причины тахикардии

Пульс у здорового человека в течение дня меняется, но находится в границах 60–80 ударов в минуту, его учащение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T07:06

2022-07-12T07:06

2022-07-12T07:06

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Пульс у здорового человека в течение дня меняется, но находится в границах 60–80 ударов в минуту, его учащение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии "Москве 24".По словам специалиста, тахикардия может возникать при физической нагрузке и эмоциональных переживаниях, однако бывает и совсем иная причина.Также причина может крыться в низком гемоглобине. В таком случае тахикардия – это некий компенсаторный механизм, когда организм пытается усилить кровоснабжение органов через учащение пульса."Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями", – перечисляет Чернышова.Врач советует понаблюдать за своим самочувствием, и если в состоянии покоя пульс не восстановится до нормальных значений, то обязательно обратиться к специалисту.Ранее врач Белоусова рассказала о вреде "поющего" гороха для суставов и почек. По словам специалиста, он вреден для людей с уратурией (разновидность мочекаменной болезни, для которой характерен избыток мочевой кислоты) и тех, кто страдает от нарушения обмена веществ.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта