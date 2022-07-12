https://crimea.ria.ru/20220712/vrach-nazvala-neozhidannye-prichiny-takhikardii-1123810783.html
Врач назвала неожиданные причины тахикардии
Врач назвала неожиданные причины тахикардии - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Врач назвала неожиданные причины тахикардии
Пульс у здорового человека в течение дня меняется, но находится в границах 60–80 ударов в минуту, его учащение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T07:06
2022-07-12T07:06
2022-07-12T07:06
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Пульс у здорового человека в течение дня меняется, но находится в границах 60–80 ударов в минуту, его учащение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии "Москве 24".По словам специалиста, тахикардия может возникать при физической нагрузке и эмоциональных переживаниях, однако бывает и совсем иная причина.Также причина может крыться в низком гемоглобине. В таком случае тахикардия – это некий компенсаторный механизм, когда организм пытается усилить кровоснабжение органов через учащение пульса."Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями", – перечисляет Чернышова.Врач советует понаблюдать за своим самочувствием, и если в состоянии покоя пульс не восстановится до нормальных значений, то обязательно обратиться к специалисту.Ранее врач Белоусова рассказала о вреде "поющего" гороха для суставов и почек. По словам специалиста, он вреден для людей с уратурией (разновидность мочекаменной болезни, для которой характерен избыток мочевой кислоты) и тех, кто страдает от нарушения обмена веществ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здоровье, совет эксперта
Врач назвала неожиданные причины тахикардии
Врач Чернышова назвала неожиданные причины тахикардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым.
Пульс у здорового человека в течение дня меняется, но находится в границах 60–80 ударов в минуту, его учащение может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии "Москве 24".
По словам специалиста, тахикардия может возникать при физической нагрузке и эмоциональных переживаниях, однако бывает и совсем иная причина.
"Человек может сам себе поставить диагноз, что он просто нервничает. А он и нервничает, может быть, потому, что у него повышена функция щитовидной железы и он за счет гормонов становится очень раздражительным. То есть объяснить ситуацию тем, что я просто нервничаю, поэтому у меня пульс высокий – это не очень хороший вариант", – отметила врач.
Также причина может крыться в низком гемоглобине. В таком случае тахикардия – это некий компенсаторный механизм, когда организм пытается усилить кровоснабжение органов через учащение пульса.
"Это может быть из-за проблем в сердечном ритме. Или при низком артериальном давлении. Бывает, что не хватает кислорода, и организм пытается восполнить дефицит более частыми сердечными сокращениями", – перечисляет Чернышова.
Врач советует понаблюдать за своим самочувствием, и если в состоянии покоя пульс не восстановится до нормальных значений, то обязательно обратиться к специалисту.
"Частый пульс – это полбеды. Если пульс до 50 и ниже опускается без видимых причин, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу", – предупредила терапевт.
Ранее врач Белоусова рассказала о вреде "поющего" гороха для суставов и почек
. По словам специалиста, он вреден для людей с уратурией (разновидность мочекаменной болезни, для которой характерен избыток мочевой кислоты) и тех, кто страдает от нарушения обмена веществ.