https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html

С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"

С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России" - РИА Новости Крым, 12.07.2022

С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"

Мир сыров разнообразен и многогранен. Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, способам приготовления, выдержке и сырью. Последним может выступать коровье,... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T08:23

2022-07-12T08:23

2022-07-12T08:23

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Мир сыров разнообразен и многогранен. Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, способам приготовления, выдержке и сырью. Последним может выступать коровье, козье, овечье молоко и даже кумыс. Современные ученые называют его ровесником хлеба, а древние греки считали божественным творением. В Крыму сыроварение известно еще со времен античности. Преемники древних традиций сегодня создают в Джанкое сыры, достойные представлять полуостров на всероссийском конкурсе "Вкусы России"."Ассортимент, который мы предлагаем на конкурс в этом году – это небольшое путешествие по миру. Линейка состоит из двух больших разделов. Первый представлен сырами, которые ассоциируются с импортозамещением – французские, бельгийские, итальянские. Второй – сыры, в состав которых входят аутентичные ингредиенты. Это крымская лаванда, крымские травы, крымские томаты", – делится директор завода Дмитрий Арлачев.Эти крымские сыры уникальны тем, что наполнители, которые используются при их приготовлении, дают не только вкус, но и воспоминания о Крыме, уверен он. "Контроль ведется на каждом этапе, благодаря этому мы можем быть уверены во всей выпускаемой продукции, что она полезна для здоровья каждого потребителя", – продолжает собеседник.Ассортимент предприятия не ограничивается сырами – номенклатура выпускаемой продукции превышает три сотни наименований в разных торговых марках. В планах – дальнейшее расширение как производственной базы, так развитие продаж. Молочная продукция постепенно завоевывают рынок в южных регионах: Краснодарском и Ставропольском краях. Крымские сыры, благодаря более длительным срокам хранения, можно встретить гораздо дальше. Они достаточно широко представлены на территории центральной России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.После увеличения объемов производства завод будет готов выйти и в другие регионы. Как наиболее перспективные, рассматриваются Казахстан, Армения и другие страны.

/20210901/skifskoe-zoloto-ot-vsekh-bolezney-kak-v-krymu-zhivet-kumysnaya-ferma-1120704232.html

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экономика, крым, сельское хозяйство, видео