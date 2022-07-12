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С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России" - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"
С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России" - РИА Новости Крым, 12.07.2022
С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"
Мир сыров разнообразен и многогранен. Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, способам приготовления, выдержке и сырью. Последним может выступать коровье,... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T08:23
2022-07-12T08:23
экономика
крым
сельское хозяйство
видео
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Мир сыров разнообразен и многогранен. Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, способам приготовления, выдержке и сырью. Последним может выступать коровье, козье, овечье молоко и даже кумыс. Современные ученые называют его ровесником хлеба, а древние греки считали божественным творением. В Крыму сыроварение известно еще со времен античности. Преемники древних традиций сегодня создают в Джанкое сыры, достойные представлять полуостров на всероссийском конкурсе "Вкусы России"."Ассортимент, который мы предлагаем на конкурс в этом году – это небольшое путешествие по миру. Линейка состоит из двух больших разделов. Первый представлен сырами, которые ассоциируются с импортозамещением – французские, бельгийские, итальянские. Второй – сыры, в состав которых входят аутентичные ингредиенты. Это крымская лаванда, крымские травы, крымские томаты", – делится директор завода Дмитрий Арлачев.Эти крымские сыры уникальны тем, что наполнители, которые используются при их приготовлении, дают не только вкус, но и воспоминания о Крыме, уверен он. "Контроль ведется на каждом этапе, благодаря этому мы можем быть уверены во всей выпускаемой продукции, что она полезна для здоровья каждого потребителя", – продолжает собеседник.Ассортимент предприятия не ограничивается сырами – номенклатура выпускаемой продукции превышает три сотни наименований в разных торговых марках. В планах – дальнейшее расширение как производственной базы, так развитие продаж. Молочная продукция постепенно завоевывают рынок в южных регионах: Краснодарском и Ставропольском краях. Крымские сыры, благодаря более длительным срокам хранения, можно встретить гораздо дальше. Они достаточно широко представлены на территории центральной России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.После увеличения объемов производства завод будет готов выйти и в другие регионы. Как наиболее перспективные, рассматриваются Казахстан, Армения и другие страны.
/20210901/skifskoe-zoloto-ot-vsekh-bolezney-kak-v-krymu-zhivet-kumysnaya-ferma-1120704232.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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экономика, крым, сельское хозяйство, видео
С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"

Крымский сыр с лавандой и травами представит республику на гастрофестивале "Вкусы России"

08:23 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПроизводство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое
Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Мир сыров разнообразен и многогранен. Сыр отличается по текстуре, аромату, вкусу, способам приготовления, выдержке и сырью. Последним может выступать коровье, козье, овечье молоко и даже кумыс. Современные ученые называют его ровесником хлеба, а древние греки считали божественным творением.
В Крыму сыроварение известно еще со времен античности. Преемники древних традиций сегодня создают в Джанкое сыры, достойные представлять полуостров на всероссийском конкурсе "Вкусы России".
"Ассортимент, который мы предлагаем на конкурс в этом году – это небольшое путешествие по миру. Линейка состоит из двух больших разделов. Первый представлен сырами, которые ассоциируются с импортозамещением – французские, бельгийские, итальянские. Второй – сыры, в состав которых входят аутентичные ингредиенты. Это крымская лаванда, крымские травы, крымские томаты", – делится директор завода Дмитрий Арлачев.
Эти крымские сыры уникальны тем, что наполнители, которые используются при их приготовлении, дают не только вкус, но и воспоминания о Крыме, уверен он.

Сыроварение - весьма сложный и длительный технологический процесс, который требует строгого контроля на каждом этапе. Джанкойский молокозавод может перерабатывать до 350 тонн молока в сутки. Сырое молоко поставляют как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные производители из Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. При этом главным критерием при их отборе является высокое качество продукции.

"Контроль ведется на каждом этапе, благодаря этому мы можем быть уверены во всей выпускаемой продукции, что она полезна для здоровья каждого потребителя", – продолжает собеседник.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
1 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
2 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
3 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
4 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Сыр
5 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

Производство молочной продукции на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
6 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Производство сыра на молокозаводе в Джанкое

Производство сыра на молокозаводе НОВАТОР в Джанкое
7 из 7

Производство сыра на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

Производство сыра на молокозаводе в Джанкое

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ассортимент предприятия не ограничивается сырами – номенклатура выпускаемой продукции превышает три сотни наименований в разных торговых марках. В планах – дальнейшее расширение как производственной базы, так развитие продаж. Молочная продукция постепенно завоевывают рынок в южных регионах: Краснодарском и Ставропольском краях. Крымские сыры, благодаря более длительным срокам хранения, можно встретить гораздо дальше. Они достаточно широко представлены на территории центральной России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.
После увеличения объемов производства завод будет готов выйти и в другие регионы. Как наиболее перспективные, рассматриваются Казахстан, Армения и другие страны.
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