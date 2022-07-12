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Как провести отпуск дома – советы психолога - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220712/kak-provesti-otpusk-doma--sovety-psikhologa-1123818419.html
Как провести отпуск дома – советы психолога
Как провести отпуск дома – советы психолога - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Как провести отпуск дома – советы психолога
Чтобы отпуск пошел на пользу, необязательно планировать длительное и масштабное путешествие. Зарядиться положительной энергией можно, оставшись дома и уделив... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T20:20
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радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Чтобы отпуск пошел на пользу, необязательно планировать длительное и масштабное путешествие. Зарядиться положительной энергией можно, оставшись дома и уделив внимание тем делам, на которые обычно не хватает времени. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала доцент кафедры психологии Крымского иженерно-педагогического университета Селиме Хаирова.Немногие россияне имеют возможность организовать для себя или семьи путешествие по разным городам и курортам России или зарубежья. Это не повод отчаиваться, считает специалист, ведь оставшись дома можно реализовать накопленные за рабочий год желания.Так, взять отпуск определенно стоит, чтобы уделить внимание своему хобби и любым делам, которые откладывались на завтра.Кроме того, отпуск – прекрасное время, которое можно провести с семьей, уделив внимание детям, совместным играм и занятиям. Специалист напомнила о периоде изоляции в ковид, когда многие семьи, вынужденные проводить время дома, сплотились и радовались простой возможности быть вместе.Часто люди берут отпуск, чтобы сделать ремонт или закрыть другие бытовые гештальты. По словам Хаировой, даже от такого, казалось бы, неприятного процесса можно получить удовольствие, если подойти к нему с правильным настроем.Также психолог напомнила, что у крымчан есть потрясающая возможность изучить полуостров или по-новому взглянуть на него вместе с детьми. Для этого достаточно собрать небольшой рюкзак и отправиться на прогулку по уникальным природным местам, привлекающим туристов со всей страны.Ранее эксперты назвали наиболее подходящие даты для летнего и осеннего отпуска.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество
Как провести отпуск дома – советы психолога

Психолог Хаирова: посвятите отпуск хобби, незаконченным делам и семье

20:20 12.07.2022
 
© Фото: pixabay.comУдаленная работа
Удаленная работа
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Чтобы отпуск пошел на пользу, необязательно планировать длительное и масштабное путешествие. Зарядиться положительной энергией можно, оставшись дома и уделив внимание тем делам, на которые обычно не хватает времени. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала доцент кафедры психологии Крымского иженерно-педагогического университета Селиме Хаирова.
Немногие россияне имеют возможность организовать для себя или семьи путешествие по разным городам и курортам России или зарубежья. Это не повод отчаиваться, считает специалист, ведь оставшись дома можно реализовать накопленные за рабочий год желания.
Так, взять отпуск определенно стоит, чтобы уделить внимание своему хобби и любым делам, которые откладывались на завтра.
"Давайте вспомним наш рабочий год, когда мы в гонке и беготне, приходим домой и валимся усталые на диван и думаем "Боже, если бы у меня сейчас было свободное время, я бы сделал то, другое, третье". Стоит об этом вспомнить и заняться. У многих есть хобби, на которое не хватает времени, стоит посвятить отпуск этому любимому занятию, ведь приключения могут быть связаны не только с поездками, но и с творчеством, какими-то делами, на которые не хватает времени", – считает Хаирова.
Кроме того, отпуск – прекрасное время, которое можно провести с семьей, уделив внимание детям, совместным играм и занятиям. Специалист напомнила о периоде изоляции в ковид, когда многие семьи, вынужденные проводить время дома, сплотились и радовались простой возможности быть вместе.
Часто люди берут отпуск, чтобы сделать ремонт или закрыть другие бытовые гештальты. По словам Хаировой, даже от такого, казалось бы, неприятного процесса можно получить удовольствие, если подойти к нему с правильным настроем.
"Многие планируют на отпуск ремонты и прочие дела, потому что в будни не хватает времени. И даже ремонт можно превратить в целое приключение, особенно, если приобщить к нему детей. Например, позвольте ребенку оформить свою комнату, если вы конечно готовы на такой риск. Хотя есть очень демократичные родители, которые идут на это. И, самое главное, детей это так воодушевляет. А процесс превращается в действительно интересное приключение", – поясняет она.
Также психолог напомнила, что у крымчан есть потрясающая возможность изучить полуостров или по-новому взглянуть на него вместе с детьми. Для этого достаточно собрать небольшой рюкзак и отправиться на прогулку по уникальным природным местам, привлекающим туристов со всей страны.
Ранее эксперты назвали наиболее подходящие даты для летнего и осеннего отпуска.
Радио "Спутник в Крыму"Общество
 
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