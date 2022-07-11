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Астролог дала советы на каждый день наступившей недели - РИА Новости Крым, 11.07.2022
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Астролог дала советы на каждый день наступившей недели
Астролог дала советы на каждый день наступившей недели - РИА Новости Крым, 11.07.2022
Астролог дала советы на каждый день наступившей недели
Астролог Инна Любимова рассказала о том, какие дни этой рабочей недели будут самыми продуктивными и насыщенными, а когда лучше обуздать эмоции и сделать... РИА Новости Крым, 11.07.2022
2022-07-11T19:31
2022-07-11T17:17
астропрогноз
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Астролог Инна Любимова рассказала о том, какие дни этой рабочей недели будут самыми продуктивными и насыщенными, а когда лучше обуздать эмоции и сделать передышку.По словам эксперта, понедельник стал сложным днем, поэтому посчастливилось тем, кто занялся текущими делами и посвятил себя тому, что приносит ему положительные эмоции. В такие дни Любимова рекомендует избегать новых дел, запасаться терпением и чувством юмора.Вторник – День Марса. И начать его лучше со спорта, но без тяжелых физических нагрузок. Также этот период отлично подходит для проработки конфликтов и агрессии, увеличения энергии."В этот день нужно по-философски относиться к происходящим вокруг событиям. Займитесь текущими вопросами и задачами, не принимайте необдуманных решений. Уделите время планированию, а также наведите порядок в своем пространстве", - написала она в своем Telegram-канале.В четверг практически до полудня – неэффективный период, когда стоит отказаться от всего важного и значимого. После обеда можно заняться решением краткосрочных вопросов. Специалист рекомендует в этот день уделить внимание онлайн-проектам, учебе, интеллектуальной деятельности. К решению любого вопроса она советует подходить творчески. Не лишним будет провести время с друзьями и получить положительные эмоции.Пятница идеально подходит для коллективного решения вопросов, значит, самое время проводить совещания и участвовать в них. Мозговые штурмы дадут свои результаты. А после работы можно сходить на свидание или, как минимум, поработать над своим образом.Суббота – время отдыха и перезагрузки. Астролог рекомендует не планировать на этот день никаких важных дел, а просто релаксировать. Поскольку первый выходной обещает быть эмоциональным, важно держать чувства под контролем, уделить внимание астрологии, психологии, творчеству и искусству."Проведите время со своей второй половинкой для хорошего настроения", - рекомендует она.И, наконец, воскресенье – хороший, но тоже эмоциональный день. Стоит уделить внимание текущим вопросам, но при этом грамотно распределять нагрузку в течение всего дня. Лучше провести время с друзьями и семьей, чтобы зарядиться позитивом и впечатлениями на всю предстоящую неделю, заключила астролог.
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астропрогноз, общество, совет эксперта
Астролог дала советы на каждый день наступившей недели

Что сделать надо и чего категорически нельзя: советы астролога на неделю

19:31 11.07.2022
 
© Фото: pixabayКалендарь
Календарь
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Астролог Инна Любимова рассказала о том, какие дни этой рабочей недели будут самыми продуктивными и насыщенными, а когда лучше обуздать эмоции и сделать передышку.
По словам эксперта, понедельник стал сложным днем, поэтому посчастливилось тем, кто занялся текущими делами и посвятил себя тому, что приносит ему положительные эмоции. В такие дни Любимова рекомендует избегать новых дел, запасаться терпением и чувством юмора.
Вторник – День Марса. И начать его лучше со спорта, но без тяжелых физических нагрузок. Также этот период отлично подходит для проработки конфликтов и агрессии, увеличения энергии.
"В этот день нужно по-философски относиться к происходящим вокруг событиям. Займитесь текущими вопросами и задачами, не принимайте необдуманных решений. Уделите время планированию, а также наведите порядок в своем пространстве", - написала она в своем Telegram-канале.
Среда станет одним из самых эмоциональных дней недели. Это связано с полнолунием, которое ожидает нас в 21:38 по московскому времени, отметила Любимова. Важно контролировать свои эмоции, провести день максимально спокойно, в любой ситуации сохранять позитивный настрой и пить побольше воды.
В четверг практически до полудня – неэффективный период, когда стоит отказаться от всего важного и значимого. После обеда можно заняться решением краткосрочных вопросов. Специалист рекомендует в этот день уделить внимание онлайн-проектам, учебе, интеллектуальной деятельности. К решению любого вопроса она советует подходить творчески. Не лишним будет провести время с друзьями и получить положительные эмоции.
Астрология
30 июня, 21:41Радио "Спутник в Крыму"
Время семьи и домашних дел: астрологический прогноз на июль
Пятница идеально подходит для коллективного решения вопросов, значит, самое время проводить совещания и участвовать в них. Мозговые штурмы дадут свои результаты. А после работы можно сходить на свидание или, как минимум, поработать над своим образом.
Суббота – время отдыха и перезагрузки. Астролог рекомендует не планировать на этот день никаких важных дел, а просто релаксировать. Поскольку первый выходной обещает быть эмоциональным, важно держать чувства под контролем, уделить внимание астрологии, психологии, творчеству и искусству.
"Проведите время со своей второй половинкой для хорошего настроения", - рекомендует она.
И, наконец, воскресенье – хороший, но тоже эмоциональный день. Стоит уделить внимание текущим вопросам, но при этом грамотно распределять нагрузку в течение всего дня. Лучше провести время с друзьями и семьей, чтобы зарядиться позитивом и впечатлениями на всю предстоящую неделю, заключила астролог.
 
АстропрогнозОбществоСовет эксперта
 
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