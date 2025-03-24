https://crimea.ria.ru/20250324/kruglyy-stol-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-borby-s-tuberkulezom-1145129762.html

Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:00

2025-03-24T11:00

2025-03-24T11:28

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24марта - 11.00. Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 3 тысяч человек. Без соответствующего лечения больной ежегодно может заразить в среднем до 15 человек. Важным фактором предупреждения заболеваемости и эффективности лечения остаются профилактические осмотры и своевременное выявление туберкулеза.Участники:— главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина ЯВОРСКАЯ;— директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль АУХАДИЕВ;— и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина ТКАЧЕНКО.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, фото