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Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:00
2025-03-24T11:28
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24марта - 11.00. Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 3 тысяч человек. Без соответствующего лечения больной ежегодно может заразить в среднем до 15 человек. Важным фактором предупреждения заболеваемости и эффективности лечения остаются профилактические осмотры и своевременное выявление туберкулеза.Участники:— главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина ЯВОРСКАЯ;— директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль АУХАДИЕВ;— и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина ТКАЧЕНКО.
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пресс-центр, фото

Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

11:00 24.03.2025 (обновлено: 11:28 24.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24марта - 11.00. Круглый стол, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Каждый день от туберкулеза в мире умирает более 3 тысяч человек. Без соответствующего лечения больной ежегодно может заразить в среднем до 15 человек. Важным фактором предупреждения заболеваемости и эффективности лечения остаются профилактические осмотры и своевременное выявление туберкулеза.

Какова ситуация с заболеваемостью в регионе? Насколько эффективны методы диагностики туберкулеза на ранних стадиях как среди взрослого, так и детского населения? Какова статистика выздоровления при своевременном обращении за медицинской помощью? Что необходимо учитывать, чтобы не попасть на учет к фтизиатру?

Участники:
— главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина ЯВОРСКАЯ;
— директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль АУХАДИЕВ;
— и.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина ТКАЧЕНКО.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКруглый стол в пресс-центре РИА Новости Крым, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Круглый стол в пресс-центре РИА Новости Крым, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
1 из 4
Круглый стол в пресс-центре РИА Новости Крым, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская
Главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская
2 из 4
Главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль Аухадиев
Директор ГБУЗ РК Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии Наиль Аухадиев
3 из 4
Директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль Аухадиев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИ.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.
И.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП Симферопольский противотуберкулезный диспансер Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.
4 из 4
И.о. заведующего амбулаторным отделением № 1 ОСП "Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии Ирина Ткаченко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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