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"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки
"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2025
"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки
Российские военные в Курской области нанесли поражение шести бригадам украинских боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T13:50
2025-03-23T13:50
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области нанесли поражение шести бригадам украинских боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 24 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки

В Курской области российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ

13:50 23.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области нанесли поражение шести бригадам украинских боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", – сказано в сообщении.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 24 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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