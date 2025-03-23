https://crimea.ria.ru/20250323/sever-gromit-vraga-v-kurskoy-oblasti-poteri-vsu-za-sutki-1145162280.html

"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки

"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2025

"Север" громит врага в Курской области: потери ВСУ за сутки

Российские военные в Курской области нанесли поражение шести бригадам украинских боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T13:50

2025-03-23T13:50

2025-03-23T13:50

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области нанесли поражение шести бригадам украинских боевиков, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 24 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу