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Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы

Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы

Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T10:13

2025-03-23T10:13

2025-03-23T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Киева Виталий Кличко."Одно попадание - в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои. Одно попадание - в Обуховском районе, в складские помещения с боекомплектами", - сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Кроме того, по информации Лебедева, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости, иностранные наемники всу, киевская область