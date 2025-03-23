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Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы
Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы
Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Киева Виталий Кличко."Одно попадание - в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои. Одно попадание - в Обуховском районе, в складские помещения с боекомплектами", - сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Кроме того, по информации Лебедева, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости, иностранные наемники всу, киевская область
Удары по Украине сегодня: в Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы

10:13 23.03.2025 (обновлено: 11:37 23.03.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по Киеву и Киевской области. Об этом в своем ТГ-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.
"В Днепропетровском районе - падения обломков на нежилое помещение, в Голосеевском районе - падение обломков в промзону, предварительно без пострадавших", - констатировал Кличко.
"Одно попадание - в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои. Одно попадание - в Обуховском районе, в складские помещения с боекомплектами", - сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Кроме того, по информации Лебедева, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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