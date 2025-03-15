https://crimea.ria.ru/20250315/v-simferopole-na-sutki-otklyuchat-vodu--1144953936.html
В Симферополе на сутки отключат воду
В Симферополе на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 15.03.2025
В Симферополе на сутки отключат воду
Жители более 20 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T11:29
2025-03-15T11:29
2025-03-15T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воды не будет с 01:00 в понедельник, 17 марта, по адресам: ул. Толстого, ул. Декабристов, ул. Тренева, ул. Георгия Морозова, ул. Киевская (от ул. Толстого до пл. Московская), ул. Шполянской, ул. Дзержинского, ул. Дыбенко, ул. Набережная, а также прилегающие улицы и переулки.Кроме того, снижение давления воды и перебои ожидаются у жителей в районе Москольца, а также по улицам Павленко, бульвар Ленина, Долгоруковская, Гагарина (частично), Речная, пер. Кронштадтский, Екатерининская, Спера, Дзюбанова, пер. Вокзальный, Проездная.Кроме того, симферопольцам рекомендовали иметь суточный запас воды на время выполнения аварийных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
Отмечается, что воды не будет с 01:00 в понедельник, 17 марта, по адресам: ул. Толстого, ул. Декабристов, ул. Тренева, ул. Георгия Морозова, ул. Киевская (от ул. Толстого до пл. Московская), ул. Шполянской, ул. Дзержинского, ул. Дыбенко, ул. Набережная, а также прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, снижение давления воды и перебои ожидаются у жителей в районе Москольца, а также по улицам Павленко, бульвар Ленина, Долгоруковская, Гагарина (частично), Речная, пер. Кронштадтский, Екатерининская, Спера, Дзюбанова, пер. Вокзальный, Проездная.
"Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно к 06:00 18 марта. Силами филиала будет организован подвоз воды. График подвоза будет размещен дополнительно", - говорится в сообщении предприятия.
Кроме того, симферопольцам рекомендовали иметь суточный запас воды на время выполнения аварийных работ.
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