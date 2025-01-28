https://crimea.ria.ru/20250128/vypolnyal-slozhnye-zadachi-pod-kurskom-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-1143745661.html

Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем

Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем

В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T17:17

2025-01-28T17:17

2025-01-28T17:17

севастополь

утраты

михаил развожаев

общество

новости сво

участники сво

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев.Даниил Андреевич родился и вырос в Севастополе, в 2016 году окончил школу №4. После работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму."В 2024 году Даниил Андреевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.Он быстро освоил военно-учетную специальность, воевал умело и отважно, был способен не просто выполнить задачу, а повести за собой боевых товарищей, подчеркнул Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, михаил развожаев, общество, новости сво, участники сво, герои сво