Рейтинг@Mail.ru
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250128/vypolnyal-slozhnye-zadachi-pod-kurskom-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-1143745661.html
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T17:17
2025-01-28T17:17
севастополь
утраты
михаил развожаев
общество
новости сво
участники сво
герои сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143745538_0:320:572:642_1920x0_80_0_0_e625378ef2f856614689f6f3eb44b8e1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев.Даниил Андреевич родился и вырос в Севастополе, в 2016 году окончил школу №4. После работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму."В 2024 году Даниил Андреевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.Он быстро освоил военно-учетную специальность, воевал умело и отважно, был способен не просто выполнить задачу, а повести за собой боевых товарищей, подчеркнул Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1c/1143745538_0:266:572:695_1920x0_80_0_0_a82eebc56c6b734de05c5aef4ff16e91.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, утраты, михаил развожаев, общество, новости сво, участники сво, герои сво
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем

В Севастополе простились с защитником Курской области Даниилом Топоровым

17:17 28.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с защитником Курской области Даниилом Топоровым
В Севастополе простились с защитником Курской области Даниилом Топоровым
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев.
Даниил Андреевич родился и вырос в Севастополе, в 2016 году окончил школу №4. После работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму.
"В 2024 году Даниил Андреевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.
Он быстро освоил военно-учетную специальность, воевал умело и отважно, был способен не просто выполнить задачу, а повести за собой боевых товарищей, подчеркнул Развожаев.

"Даниил Андреевич был назначен на ответственную должность заместителя командира взвода. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", - написал губернатор.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольУтратыМихаил РазвожаевОбществоНовости СВОУчастники СВОГерои СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43В Крыму полностью заменят рекламные вывески на латинице
18:26В Севастополе восстановили движение автобусов после падения дерева
18:10В Феодосии начнут расселение из трех аварийных домов
18:00Новый Бахчисарай: глава администрации Скобликов о будущем города-сада
17:54Британия хочет нарастить военное присутствие в Черном море – Патрушев
17:49Самолет со 170 пассажирами загорелся в аэропорту
17:41В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
17:36Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны
17:28В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
17:17Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
17:08Крымчанин выиграл золото на международном турнире по теннису
17:00Два поселка Большой Ялты обесточены из-за аварии на сетях
16:24Из-за упавшего дерева автобусы изменили маршруты движения в Севастополе
16:20ВСУ начали возводить оборонительные сооружения в Херсоне – Сальдо
16:07Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
15:48Когда откроют новый парк и аллею Славы в Бахчисарае
15:31В Крым возвращается зима со снегом и морозом
15:10Продавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
14:45Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах
14:34ВСУ потеряли уже более 55 тысяч боевиков в Курской области
Лента новостейМолния