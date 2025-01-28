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Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T17:17
2025-01-28T17:17
2025-01-28T17:17
севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев.Даниил Андреевич родился и вырос в Севастополе, в 2016 году окончил школу №4. После работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму."В 2024 году Даниил Андреевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.Он быстро освоил военно-учетную специальность, воевал умело и отважно, был способен не просто выполнить задачу, а повести за собой боевых товарищей, подчеркнул Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, утраты, михаил развожаев, общество, новости сво, участники сво, герои сво
Выполнял сложные задачи под Курском: в Севастополе простились с героем
В Севастополе простились с защитником Курской области Даниилом Топоровым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя спецоперации, гвардии рядового Даниила Топорова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Розвожаев.
Даниил Андреевич родился и вырос в Севастополе, в 2016 году окончил школу №4. После работал на предприятиях и стройках в Севастополе и в Крыму.
"В 2024 году Даниил Андреевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции в одно из подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении.
Он быстро освоил военно-учетную специальность, воевал умело и отважно, был способен не просто выполнить задачу, а повести за собой боевых товарищей, подчеркнул Развожаев.
"Даниил Андреевич был назначен на ответственную должность заместителя командира взвода. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", - написал губернатор.
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