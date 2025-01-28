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В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым
В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым
В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T18:56
2025-01-28T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.В сложное для страны время боец встал на защиту Отечества, ценой своей жизни исполнив гражданский долг, отметила глава администрации и высказала соболезнования семье погибшего героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, утраты, галина огнева, общество, новости сво, участники сво, герои сво
В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым

В Алуште простились с погибшим в Донбассе героем СВО Денисом Токаревым

18:56 28.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодня простились с храбрым воином — военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Токаревым Денисом Сергеевичем, который погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции на территории населенного пункта Катериновка, Марьинского района, Донецкой Народной Республики", - написала Огнева в Telegram-канале.
В сложное для страны время боец встал на защиту Отечества, ценой своей жизни исполнив гражданский долг, отметила глава администрации и высказала соболезнования семье погибшего героя.
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште простились с погибшим героем СВО Денисом Токаревым
В Алуште простились с погибшим героем СВО Денисом Токаревым
© Telegram Галина Огнева
В Алуште простились с погибшим героем СВО Денисом Токаревым
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КрымАлуштаУтратыГалина ОгневаОбществоНовости СВОУчастники СВОГерои СВО
 
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