https://crimea.ria.ru/20250128/v-alushte-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-denisom-tokarevym-1143748258.html

В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым

В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Алуште простились с героем спецоперации Денисом Токаревым

В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T18:56

2025-01-28T18:56

2025-01-28T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Алуште проводили в последний путь героя специальной военной операции Дениса Токарева. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.В сложное для страны время боец встал на защиту Отечества, ценой своей жизни исполнив гражданский долг, отметила глава администрации и высказала соболезнования семье погибшего героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, утраты, галина огнева, общество, новости сво, участники сво, герои сво