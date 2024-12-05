https://crimea.ria.ru/20241205/kak-rossiya-postupaet-s-dokhodami-ot-zapadnykh-aktivov---siluanov-1142420008.html

Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов

Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов

Россия поступает с доходами от западных активов так же, как эти страны в отношении доходов от замороженных российских активов: но использует их на развитие и... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T21:57

2024-12-05T21:57

2024-12-05T21:59

антон силуанов

замороженные активы россии

замороженные российские активы

украина

россия

павел зарубин

мнения

минфин россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Россия поступает с доходами от западных активов так же, как эти страны в отношении доходов от замороженных российских активов: но использует их на развитие и поддержку регионов РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время, а США ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины."Вчера президент нашей страны говорил о том, что пока они не дошли до основного объема золотовалютных резервов, но проценты от использования начали. Вот эти деньги это как раз проценты", - пояснил министр.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, замороженные активы россии, замороженные российские активы, украина, россия, павел зарубин, мнения, минфин россии