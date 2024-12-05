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Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов
Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов
Россия поступает с доходами от западных активов так же, как эти страны в отношении доходов от замороженных российских активов: но использует их на развитие и... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T21:57
2024-12-05T21:57
2024-12-05T21:59
антон силуанов
замороженные активы россии
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павел зарубин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Россия поступает с доходами от западных активов так же, как эти страны в отношении доходов от замороженных российских активов: но использует их на развитие и поддержку регионов РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время, а США ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины."Вчера президент нашей страны говорил о том, что пока они не дошли до основного объема золотовалютных резервов, но проценты от использования начали. Вот эти деньги это как раз проценты", - пояснил министр.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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антон силуанов, замороженные активы россии, замороженные российские активы, украина, россия, павел зарубин, мнения, минфин россии
Как Россия поступает с доходами от западных активов - Силуанов
Силуанов о передаче Украине $50 млрд от активов РФ: активами Запада поддерживаем регионы
21:57 05.12.2024 (обновлено: 21:59 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Россия поступает с доходами от западных активов так же, как эти страны в отношении доходов от замороженных российских активов: но использует их на развитие и поддержку регионов РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств. По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время, а США ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.
"Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги, только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", - сказал Силуанов.
"Вчера президент нашей страны говорил о том, что пока они не дошли до основного объема золотовалютных резервов, но проценты от использования начали. Вот эти деньги это как раз проценты", - пояснил министр.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.
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