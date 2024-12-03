https://crimea.ria.ru/20241203/udary-naneseny-po-energeticheskim-obektam-vpk-na-ukraine-1142333067.html
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК
На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T12:42
2024-12-03T12:42
2024-12-03T13:32
украина
новости сво
министерство обороны рф
авиация
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2920dfcc485dd0d56f28a7f903cf4c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве России.Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241203/vs-rf-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-v-zaporozhskoy-oblasti-i-dnr-1142332881.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135463021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe9a7cfc47f17e64e25275d5f4dd192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК
Удары нанесены по энергетическим объектам ВПК Украины
12:42 03.12.2024 (обновлено: 13:32 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", – сказано в сообщении
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.