https://crimea.ria.ru/20241203/udary-naneseny-po-energeticheskim-obektam-vpk-na-ukraine-1142333067.html

Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК

Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК

На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T12:42

2024-12-03T12:42

2024-12-03T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве России.Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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украина, новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска