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Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК
На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T12:42
2024-12-03T13:32
украина
новости сво
министерство обороны рф
авиация
артиллерия
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве России.Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска
Удары по Украине: поражены энергетические объекты ВПК

Удары нанесены по энергетическим объектам ВПК Украины

12:42 03.12.2024 (обновлено: 13:32 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазведывательно-ударный вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. На Украине поражены объекты энергетики предприятий военно-промышленного комплекса, а также инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов", – сказано в сообщении
Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве России.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.
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