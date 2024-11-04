https://crimea.ria.ru/20241104/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-sneg-v-gorakh-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141394997.html

Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник

Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.11.2024

Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами... РИА Новости Крым, 04.11.2024

2024-11-04T00:01

2024-11-04T00:01

2024-11-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины ночи западный 10-15 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241028/kakim-budet-noyabr-v-krymu-1141385719.html

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судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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