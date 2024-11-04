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Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник
Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T00:01
2024-11-04T00:01
2024-11-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины ночи западный 10-15 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +13...+15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Штормовой ветер с дождями и снег в горах: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник штормовой ветер с сильными дождями и снег в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без осадков. В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на побережье до +6, днем +10…+15 градусов, в горах +1…+6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, днем северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины ночи западный 10-15 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +4...+6, днем +13...+15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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