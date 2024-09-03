https://crimea.ria.ru/20240903/mask-obyasnil-otkaz-vklyuchit-starlink-nad-krymom-dlya-vsu-1140099181.html
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ,... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T21:58
2024-09-03T21:58
2024-09-03T22:26
илон маск
крым
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f469e7f82cdc2ae1adb9a1f96bee8630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
https://crimea.ria.ru/20240813/intervyu-trampa-ilonu-masku-glavnye-zayavleniya-1139557936.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_e9c9ed257b2e546f010e89f8f557da74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США
21:58 03.09.2024 (обновлено: 22:26 03.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым.
Американский предприниматель Илон Маск напомнил
, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.
"Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом – ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" – написал Маск в соцсети X.
Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.
Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.
Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.