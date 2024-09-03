Рейтинг@Mail.ru
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240903/mask-obyasnil-otkaz-vklyuchit-starlink-nad-krymom-dlya-vsu-1140099181.html
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ,... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T21:58
2024-09-03T22:26
илон маск
крым
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f469e7f82cdc2ae1adb9a1f96bee8630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
https://crimea.ria.ru/20240813/intervyu-trampa-ilonu-masku-glavnye-zayavleniya-1139557936.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/04/1124717388_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_e9c9ed257b2e546f010e89f8f557da74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США

21:58 03.09.2024 (обновлено: 22:26 03.09.2024)
 
© AP Photo Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo Jae C. Hong
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск напомнил, что не стал включать спутниковую связь Starlink на Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, потому что это было бы нарушением антироссийских санкций США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.

"Starlink получил запрет на включение спутников... (над Крымом – ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!" – написал Маск в соцсети X.

Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.
Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.
Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Дональд Трамп дал интервью Илону Маску - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
13 августа, 10:44
Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления
 
Илон МаскКрымНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
21:58Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
21:48Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву
21:31Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
21:17В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
20:57Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти
20:33Участники СВО из Крыма победили на межрегиональных соревнованиях
20:08В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву
19:51В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей
19:45Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море
19:31В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер
19:10Военный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской области
18:43Алушта и два поселка остались без света
18:34В Алуште пресекли деятельность наркопритона
18:16Шаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
17:41В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
17:16Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана
17:02Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
16:36Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Лента новостейМолния