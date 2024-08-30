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Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T20:54
2024-08-30T20:54
2024-08-30T20:54
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения, уточнил губернатор.По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов, написал Гладков.
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
Мирный житель погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгородскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек", – написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения, уточнил губернатор.
По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов, написал Гладков.