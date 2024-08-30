Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240830/odin-chelovek-pogib-i-sem-raneny-iz-za-ocherednoy-ataki-vsu-na-belgorod-1140017142.html
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T20:54
2024-08-30T20:54
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711954_0:91:1620:1002_1920x0_80_0_0_e6a8928213ff8c730a6503d1cc5653a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения, уточнил губернатор.По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов, написал Гладков.
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711954_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0a9ce5da0fd8d6ce5c8157f68e415448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород

Мирный житель погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

20:54 30.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек", – написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения, уточнил губернатор.
По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов, написал Гладков.
 
Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьПроисшествияБелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ
22:15Главные новости Крыма: 30 августа
21:53Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
21:32Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
21:07Где не будет света в Севастополе на выходных
20:54Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
20:45Ночью под Евпаторией будет громко
20:32Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
20:26В Крыму самокатчик погиб под колесами легковушки
20:14Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
20:07Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
20:02В Севастополе прошли учения по действиям при террористической угрозе
19:45Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
19:31Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
19:10Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
18:43Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных
18:10Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
17:28Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
17:23Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов
17:11В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
Лента новостейМолния