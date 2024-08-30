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Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород

Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T20:54

2024-08-30T20:54

2024-08-30T20:54

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

белгород

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу – погиб один мирный житель и семь ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения, уточнил губернатор.По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов, написал Гладков.

белгородская область

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области