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В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Севастополе закрыт рейд
Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T17:27
2024-08-27T17:27
2024-08-27T17:31
крым
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морской транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организовывается подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Как сообщалось, ранее рейд в Севастополе перекрывали 24 августа. После непродолжительной остановки движение судов через бухту было возобновлено.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, морской транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта
17:27 27.08.2024 (обновлено: 17:31 27.08.2024)