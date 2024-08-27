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В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Севастополе закрыт рейд

Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T17:27

2024-08-27T17:27

2024-08-27T17:31

крым

севастополь

морской транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организовывается подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Как сообщалось, ранее рейд в Севастополе перекрывали 24 августа. После непродолжительной остановки движение судов через бухту было возобновлено.

крым

севастополь

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2024

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крым, севастополь, морской транспорт, новости крыма