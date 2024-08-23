https://crimea.ria.ru/20240823/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-transporta-1139808238.html
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:12
2024-08-23T13:12
2024-08-23T13:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически в целях безопасности движение на Крымском мосту останавливают. Поскольку объект является стратегическим, его безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто. Для сокращения времени досмотра следует воспользоваться рекомендациями службы транспортной безопасности, как быстрее пройти досмотр перед въездом на Крымский мост.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту восстановлено движение транспорта