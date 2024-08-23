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На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта - РИА Новости Крым, 23.08.2024
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:12
2024-08-23T13:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически в целях безопасности движение на Крымском мосту останавливают. Поскольку объект является стратегическим, его безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто. Для сокращения времени досмотра следует воспользоваться рекомендациями службы транспортной безопасности, как быстрее пройти досмотр перед въездом на Крымский мост.
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту возобновили движение транспорта

На Крымском мосту восстановлено движение транспорта

13:12 23.08.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Периодически в целях безопасности движение на Крымском мосту останавливают. Поскольку объект является стратегическим, его безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автобусам и легковым авто. Для сокращения времени досмотра следует воспользоваться рекомендациями службы транспортной безопасности, как быстрее пройти досмотр перед въездом на Крымский мост.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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