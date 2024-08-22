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Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T00:01
2024-08-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21; днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+23 градусов, днем +30...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
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евпатория
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4.7
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 22.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +19…24; днем +31…36, в горах +24…29 градусов. Ветер западный, северо-зпадный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21; днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+23 градусов, днем +30...+33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
23:15Главные новости Крыма: 21 августа
22:45Главное за день: 21 августа
22:37Украинская ДРГ атаковала Брянскую область
22:21Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
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