https://crimea.ria.ru/20240822/zhara-grozy-i-grad-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1139709402.html

Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T00:01

2024-08-22T00:01

2024-08-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0e/1118617182_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_363e6355cca85ac4ceebf88d668fe53f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21; днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+23 градусов, днем +30...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр