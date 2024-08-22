https://crimea.ria.ru/20240822/zhara-grozy-i-grad-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1139709402.html
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T00:01
2024-08-22T00:01
2024-08-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0e/1118617182_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_363e6355cca85ac4ceebf88d668fe53f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21; днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+23 градусов, днем +30...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0e/1118617182_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3117a1ef492b1b5065a6fd3fed17f3bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В четверг на полуострове благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, утром и днем за счет развития внутримассовой конвекции ожидаются локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, вероятен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +19…24; днем +31…36, в горах +24…29 градусов. Ветер западный, северо-зпадный 7-12 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21; днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +30…32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +23...+25 градуса, днем +30...+32.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+23 градусов, днем +30...+33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.