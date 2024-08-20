https://crimea.ria.ru/20240820/opyat-35-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139709057.html

Опять +35: погода в Крыму во вторник

Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Опять +35: погода в Крыму во вторник

Во вторник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T00:01

2024-08-20T00:01

2024-08-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градусов, днем +31...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. 9-20 августа в центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура морской воды +22...25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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