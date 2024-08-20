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Опять +35: погода в Крыму во вторник
Опять +35: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Опять +35: погода в Крыму во вторник
Во вторник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T00:01
2024-08-20T00:01
2024-08-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +31...+33.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градусов, днем +31...+33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение. 9-20 августа в центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Температура морской воды +22...25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Опять +35: погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +30…+35, в горах +24…+29 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +30…+32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +31...+33.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градусов, днем +31...+33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение. 9-20 августа в центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Температура морской воды +22...25.