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Безопасность в школах: какие меры приняты? - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Безопасность в школах: какие меры приняты?
Безопасность в школах: какие меры приняты? - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Безопасность в школах: какие меры приняты?
РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-16T11:00
2024-08-12T17:17
пресс-центр
школа
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа - 11.00. Пресс-конференция "Безопасность в школах: какие меры приняты".Участники:— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;— главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена ЛЫСЕНКО;— заместитель начальника управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Юрий МАЖАР;— старший инспектор ООДПДН отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым, майор полиции Елена ГОРГАДЗЕ.Перед каждым учебным годом родители переживают за подготовку к школе, организацию учебного процесса, возможность дополнительного обучения. Но основным волнением остается безопасность детей в учебных учреждениях, надежность охраны и меры реагирования в непредвиденных ситуациях. Каждый год перед началом занятий проводятся внеплановые проверки школ и тренировки по обеспечению антитеррористической безопасности, а с этого года усилен и пропускной режим.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, школа, безопасность

Безопасность в школах: какие меры приняты?

11:00 16.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПропускная система в школе
Пропускная система в школе - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа - 11.00. Пресс-конференция "Безопасность в школах: какие меры приняты".
Участники:
— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;
— главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена ЛЫСЕНКО;
— заместитель начальника управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Юрий МАЖАР;
— старший инспектор ООДПДН отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым, майор полиции Елена ГОРГАДЗЕ.
Перед каждым учебным годом родители переживают за подготовку к школе, организацию учебного процесса, возможность дополнительного обучения. Но основным волнением остается безопасность детей в учебных учреждениях, надежность охраны и меры реагирования в непредвиденных ситуациях. Каждый год перед началом занятий проводятся внеплановые проверки школ и тренировки по обеспечению антитеррористической безопасности, а с этого года усилен и пропускной режим.
Кто должен заниматься охраной школ? Какие меры антитеррористической безопасности проведены? Везде ли установлены тревожные кнопки и противопожарное оповещение? К каким санитарно-эпидемиологическим нормам должны быть приведены все образовательные учреждения? Какие меры безопасности будут организованы на дорогах вблизи школ? Как часто проводятся общешкольные учения для школьников и педагогического состава?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрШколаБезопасность
 
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