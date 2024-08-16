https://crimea.ria.ru/20240816/bezopasnost-v-shkolakh-kakie-mery-prinyaty-1139545747.html

Безопасность в школах: какие меры приняты?

Безопасность в школах: какие меры приняты? - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Безопасность в школах: какие меры приняты?

РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-16T11:00

2024-08-16T11:00

2024-08-12T17:17

пресс-центр

школа

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа - 11.00. Пресс-конференция "Безопасность в школах: какие меры приняты".Участники:— заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур АСАНОВ;— главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Елена ЛЫСЕНКО;— заместитель начальника управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Юрий МАЖАР;— старший инспектор ООДПДН отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым, майор полиции Елена ГОРГАДЗЕ.Перед каждым учебным годом родители переживают за подготовку к школе, организацию учебного процесса, возможность дополнительного обучения. Но основным волнением остается безопасность детей в учебных учреждениях, надежность охраны и меры реагирования в непредвиденных ситуациях. Каждый год перед началом занятий проводятся внеплановые проверки школ и тренировки по обеспечению антитеррористической безопасности, а с этого года усилен и пропускной режим.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, школа, безопасность