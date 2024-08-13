https://crimea.ria.ru/20240813/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1139571006.html
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения,... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T18:39
2024-08-13T18:39
2024-08-13T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения, старшего сержанта Романа Данилина и помощника гранатометчика, рядового Евгения Чернявского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Роман Данилин родился и вырос в Севастополе, затем переехал в Петрозаводск. Более 15 лет работал машинистом на железной дороге. Весной 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.Евгений Чернявский тоже уроженец Севастополя. Работал в различных художественных мастерских столяром по производству художественной мебели. В зону СВО ушел по контракту летом прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20240803/v-mariupole-otkryli-byust-samomu-molodomu-geroyu-rossii-1139331757.html
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севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с погибшими героями СВО Данилиным и Чернявским
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения, старшего сержанта Романа Данилина и помощника гранатометчика, рядового Евгения Чернявского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Роман Данилин родился и вырос в Севастополе, затем переехал в Петрозаводск. Более 15 лет работал машинистом на железной дороге. Весной 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.
"Роман Сергеевич был мастером своего дела, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев. Не раз его опыт и личное мужество позволяли выполнить сложнейшие задачи, поставленные его подразделению. Роман Сергеевич Данилин геройски погиб в бою на Херсонском направлении", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Евгений Чернявский тоже уроженец Севастополя. Работал в различных художественных мастерских столяром по производству художественной мебели. В зону СВО ушел по контракту летом прошлого года.
"Служба проходила в составе воинских частей и подразделений Южного округа войск национальной гвардии. Евгений Сергеевич пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, достойно выполняя все задачи, поставленные командованием. Евгений Сергеевич Чернявский погиб при выполнении специальных задач на Донецком направлении", - уточнил Развожаев.