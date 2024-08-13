Рейтинг@Mail.ru
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1139571006.html
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения,... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T18:39
2024-08-13T18:39
севастополь
михаил развожаев
утраты
новости сво
герои сво
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242799_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_41444e50abd27e07b08db11c6fbed7ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения, старшего сержанта Романа Данилина и помощника гранатометчика, рядового Евгения Чернявского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Роман Данилин родился и вырос в Севастополе, затем переехал в Петрозаводск. Более 15 лет работал машинистом на железной дороге. Весной 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.Евгений Чернявский тоже уроженец Севастополя. Работал в различных художественных мастерских столяром по производству художественной мебели. В зону СВО ушел по контракту летом прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20240803/v-mariupole-otkryli-byust-samomu-molodomu-geroyu-rossii-1139331757.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242799_7:0:1447:1080_1920x0_80_0_0_164622cc015422cbf672458382e97931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
Севастополь простился с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с погибшими героями СВО Данилиным и Чернявским

18:39 13.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник проводили в последний путь двух погибших героев специальной военной операции – замкомандира взвода-командира эвакуационного отделения, старшего сержанта Романа Данилина и помощника гранатометчика, рядового Евгения Чернявского. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Роман Данилин родился и вырос в Севастополе, затем переехал в Петрозаводск. Более 15 лет работал машинистом на железной дороге. Весной 2023 года заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт.

"Роман Сергеевич был мастером своего дела, пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев. Не раз его опыт и личное мужество позволяли выполнить сложнейшие задачи, поставленные его подразделению. Роман Сергеевич Данилин геройски погиб в бою на Херсонском направлении", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Евгений Чернявский тоже уроженец Севастополя. Работал в различных художественных мастерских столяром по производству художественной мебели. В зону СВО ушел по контракту летом прошлого года.
"Служба проходила в составе воинских частей и подразделений Южного округа войск национальной гвардии. Евгений Сергеевич пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, достойно выполняя все задачи, поставленные командованием. Евгений Сергеевич Чернявский погиб при выполнении специальных задач на Донецком направлении", - уточнил Развожаев.
В Мариуполе открыли бюст погибшему при освобождении города рядовому Эдуарду Дьяконову
3 августа, 10:03
В Мариуполе открыли бюст самому молодому герою России
СевастопольМихаил РазвожаевУтратыНовости СВОГерои СВООбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Нет аналогов в мире: в РФ создали тренажер для тяжелораненых бойцов СВО
18:53В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
18:39Севастополь простился с двумя героями спецоперации
18:27Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН
18:15Крым и Севастополь вышли в лидеры по росту банковских вкладов в России
17:49В России появилась Морская коллегия – указ Путина
17:36Двое туристов застряли на сыпучем обрыве в горах Крыма
17:17Армия России получит 500 единиц новой техники и вооружения
17:07Под Алуштой горит лес
17:06В России уровень заболеваемости COVID-19 вырос почти на 30%
16:57Масштабная авария в Евпатории – без света больше 30 улиц
16:22Совершили изощренные действия: Лариса Долина стала жертвой мошенников
16:09Майор из Севастополя спас утопающего в Феодосии
15:44В Курской области усилили медицинскую службу
15:36Задержан участник схемы хищения 15 млн рублей из казны Ялты
15:27Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
15:14Путин назвал условие для мира в Палестине
14:50Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
14:46Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
14:37Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
Лента новостейМолния