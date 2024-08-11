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В Париже эвакуировали туристов с Эйфелевой башни из-за полуголого мужчины
В Париже эвакуировали туристов с Эйфелевой башни из-за полуголого мужчины - РИА Новости Крым, 11.08.2024
В Париже эвакуировали туристов с Эйфелевой башни из-за полуголого мужчины
Полиция Парижа задержала 33-летнего британца, который попытался залезть на Эйфелеву башню. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T18:38
2024-08-11T18:38
2024-08-11T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Полиция Парижа задержала 33-летнего британца, который попытался залезть на Эйфелеву башню. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что видео, на котором мужчина без рубашки взбирается на Эйфелеву башню, разлетелось по соцсетям в день закрытия Олимпийских игр-2024. Отмечается, что инцидент произошел 11 августа примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.) на глазах многочисленных очевидцев. К месту оперативно прибыла полиция, которая задержала мужчину на среднем уровне сооружения. По данным местных СМИ, мужчину поместили под стражу "за создание угрозы жизни других людей".
https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html
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В Париже эвакуировали туристов с Эйфелевой башни из-за полуголого мужчины
В Париже при попытке взобраться на Эйфелеву башню задержан британец
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Полиция Парижа задержала 33-летнего британца, который попытался залезть на Эйфелеву башню. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что видео, на котором мужчина без рубашки взбирается на Эйфелеву башню, разлетелось по соцсетям в день закрытия Олимпийских игр-2024.
"Мужчина 33 лет был задержан в воскресенье днем после того, как совершил частичное восхождение на Эйфелеву башню. Мужчина, который был без рубашки, - профессиональный альпинист с британским гражданством. В момент происшествия сооружение было ненадолго эвакуировано", - пишет портал.
Отмечается, что инцидент произошел 11 августа примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.) на глазах многочисленных очевидцев.
К месту оперативно прибыла полиция, которая задержала мужчину на среднем уровне сооружения. По данным местных СМИ, мужчину поместили под стражу "за создание угрозы жизни других людей".