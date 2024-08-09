https://crimea.ria.ru/20240809/gk-interstroy-postroila-bolee-900-tysyach-kvadratnykh-metrov-nedvizhimosti-1139260609.html

ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости

ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости - РИА Новости Крым, 09.08.2024

ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости

За 20 лет работы ГК "ИнтерСтрой" успешно ввела в эксплуатацию более 90 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T09:59

2024-08-09T09:59

2024-08-09T09:59

группа компаний "интерстрой"

недвижимость

недвижимость в крыму

строительство

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. За 20 лет работы ГК "ИнтерСтрой" успешно ввела в эксплуатацию более 90 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров, сообщает компания.В преддверии своего юбилея "ИнтерСтрой" подвела итоги 20-летней работы.Компания была основана в 2004 году. Основной идеей стало строительство доступного жилья для севастопольцев. ГК одной из первых создала в городе собственную управляющую компанию. За 20 лет активной работы она стала лидером по объему строительства в Крыму и в Севастополе. На данный момент "ИнтерСтрой" – компания федерального уровня с обширной географией проектов: Крым, Севастополь, Сочи, Мурманск, Калининград."Компания прошла большой путь и накопила бесценный опыт. Сегодня "ИнтерСтрой" — это бренд. Впереди — грандиозные проекты, новые города и большие достижения! В этом году вместе с Днем строителя компания отмечает 20-летие. От себя лично и от всего коллектива группы компаний "ИнтерСтрой" поздравляю всех, чья жизнь связана со строительством. Желаю неиссякаемого вдохновения, интересных проектов, надежных партнеров, успехов в реализации планов. Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли", – подчеркнул руководитель группы компаний "ИнтерСтрой", заслуженный строитель Республики Крым Олег Леухин, слова которого приводятся в сообщении.В компании рассказали, что "ИнтерСтрой" не только завершает строительства домов в срок, но и достраивает незаконченные объекты недобросовестных застройщиков. Компания занимается комплексным освоением территории, первой в Севастополе участвует в программе реновации промышленной зоны. ГК создает микрорайоны, где дома получают единый облик, а вместе с жилым фондом возводятся школы, детские сады, торговые центры. Особое внимание компания уделяет социальной поддержке жителей Крыма.Кроме того, "ИнтерСтрой" стал одним из первых в Крыму застройщиком, участвующим в государственной программе "Жилье для российской семьи". Для оказания помощи незащищенным слоям населения организован Благотворительный фонд социально-ориентированного бизнеса. Также "ИнтерСтрой" принимает участие в проектах реконструкции зданий и улиц, возводит новые детские сады и школы, передает квартиры на социальные нужды, поддерживает ветеранов.ГК "ИнтерСтрой" признана "Надежным застройщиком России" сразу в двух регионах – в Крыму и в Севастополе. По данным Единого ресурса застройщиков, компания получила наивысший рейтинг по своевременности ввода жилья – 5 баллов. ГК в срок выполняет свои обязательства, отметили в компании.Реклама, ООО "ИнтерСтрой", ИНН 9102213117, интерстрой.рф,erid: F7NfYUJCUneLt2879C9P

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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