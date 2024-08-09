ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости
ГК "ИнтерСтрой" построила более 900 тысяч квадратных метров недвижимости
© ГК "ИнтерСтрой"ЖК "Доброгород"
© ГК "ИнтерСтрой"
ЖК "Доброгород"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. За 20 лет работы ГК "ИнтерСтрой" успешно ввела в эксплуатацию более 90 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров, сообщает компания.
В преддверии своего юбилея "ИнтерСтрой" подвела итоги 20-летней работы.
Компания была основана в 2004 году. Основной идеей стало строительство доступного жилья для севастопольцев. ГК одной из первых создала в городе собственную управляющую компанию. За 20 лет активной работы она стала лидером по объему строительства в Крыму и в Севастополе. На данный момент "ИнтерСтрой" – компания федерального уровня с обширной географией проектов: Крым, Севастополь, Сочи, Мурманск, Калининград.
"Компания прошла большой путь и накопила бесценный опыт. Сегодня "ИнтерСтрой" — это бренд. Впереди — грандиозные проекты, новые города и большие достижения! В этом году вместе с Днем строителя компания отмечает 20-летие. От себя лично и от всего коллектива группы компаний "ИнтерСтрой" поздравляю всех, чья жизнь связана со строительством. Желаю неиссякаемого вдохновения, интересных проектов, надежных партнеров, успехов в реализации планов. Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли", – подчеркнул руководитель группы компаний "ИнтерСтрой", заслуженный строитель Республики Крым Олег Леухин, слова которого приводятся в сообщении.
© ГК "ИнтерСтрой"Олег Леухин, руководитель группы компаний "ИнтерСтрой", заслуженный строитель Республики Крым
© ГК "ИнтерСтрой"
Олег Леухин, руководитель группы компаний "ИнтерСтрой", заслуженный строитель Республики Крым
В компании рассказали, что "ИнтерСтрой" не только завершает строительства домов в срок, но и достраивает незаконченные объекты недобросовестных застройщиков. Компания занимается комплексным освоением территории, первой в Севастополе участвует в программе реновации промышленной зоны. ГК создает микрорайоны, где дома получают единый облик, а вместе с жилым фондом возводятся школы, детские сады, торговые центры. Особое внимание компания уделяет социальной поддержке жителей Крыма.
© ГК "ИнтерСтрой"ЖК "На Фонтанке"
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ЖК "На Фонтанке"
© ГК "ИнтерСтрой"
© ГК "ИнтерСтрой"ЖК "Розовое озеро"
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ЖК "Розовое озеро"
© ГК "ИнтерСтрой"
© ГК "ИнтерСтрой"Авторский город Листория
3 из 4
Авторский город Листория
© ГК "ИнтерСтрой"
© ГК "ИнтерСтрой"Комплекс апартаментов "Ола-апарт"
4 из 4
Комплекс апартаментов "Ола-апарт"
© ГК "ИнтерСтрой"
1 из 4
ЖК "На Фонтанке"
© ГК "ИнтерСтрой"
2 из 4
ЖК "Розовое озеро"
© ГК "ИнтерСтрой"
3 из 4
Авторский город Листория
© ГК "ИнтерСтрой"
4 из 4
Комплекс апартаментов "Ола-апарт"
© ГК "ИнтерСтрой"
Кроме того, "ИнтерСтрой" стал одним из первых в Крыму застройщиком, участвующим в государственной программе "Жилье для российской семьи". Для оказания помощи незащищенным слоям населения организован Благотворительный фонд социально-ориентированного бизнеса. Также "ИнтерСтрой" принимает участие в проектах реконструкции зданий и улиц, возводит новые детские сады и школы, передает квартиры на социальные нужды, поддерживает ветеранов.
"ИнтерСтрой" – единственный девелопер Крыма и Севастополя, вошедший в топ-100 Всероссийского рейтинга ведущих застройщиков Российской Федерации. ГК "ИнтерСтрой" второй год подряд удостоилась главной общественной награды жилищного строительства. Компания получила Золотой Знак общественного контроля "Надежный застройщик России" в 2022 и в 2023 году.
ГК "ИнтерСтрой" признана "Надежным застройщиком России" сразу в двух регионах – в Крыму и в Севастополе. По данным Единого ресурса застройщиков, компания получила наивысший рейтинг по своевременности ввода жилья – 5 баллов. ГК в срок выполняет свои обязательства, отметили в компании.
Реклама, ООО "ИнтерСтрой", ИНН 9102213117, интерстрой.рф,
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