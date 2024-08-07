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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктом досмотра нет.В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень. К 14:00 со стороны Керчи стояли 385 машин.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 620 машин

17:06 07.08.2024 (обновлено: 17:07 07.08.2024)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 17:00, в очереди со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.

Со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктом досмотра нет.
В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень. К 14:00 со стороны Керчи стояли 385 машин.
Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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