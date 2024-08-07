https://crimea.ria.ru/20240807/ochered-pered-krymskim-mostom-vyrosla-vdvoe-1139433134.html
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:06
2024-08-07T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/01/1129750191_0:591:960:1131_1920x0_80_0_0_7c598c90ac799c2ccda870ce5270341b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктом досмотра нет.В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень. К 14:00 со стороны Керчи стояли 385 машин.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/01/1129750191_0:501:960:1221_1920x0_80_0_0_8853460111bd3848f1bcd1da7e48fe7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 620 машин
17:06 07.08.2024 (обновлено: 17:07 07.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 17:00, в очереди со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
Со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктом досмотра нет.
В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень. К 14:00 со стороны Керчи стояли 385 машин
.
Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.