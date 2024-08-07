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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:06

2024-08-07T17:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К вечеру среды перед Крымским мостом за несколько часов в два раза выросла пробка со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободен - очередей перед пунктом досмотра нет.В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень. К 14:00 со стороны Керчи стояли 385 машин.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма