https://crimea.ria.ru/20240807/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--rastet-ochered-so-storony-kerchi-1139427644.html

Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи

Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи

К обеду среды у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T14:09

2024-08-07T14:09

2024-08-07T14:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К обеду среды у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен - очередей у Крымского моста нет.В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма