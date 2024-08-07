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Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
К обеду среды у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:09
2024-08-07T14:09
2024-08-07T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К обеду среды у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен - очередей у Крымского моста нет.В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – растет очередь со стороны Керчи
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 385 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. К обеду среды у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра свободен - очередей у Крымского моста нет.
В течение дня очередей со стороны Керчи и Тамани не было - к 8 утра 7 августа проезд был свободен. Пробка со стороны Крымского полуострова начал расти в полдень.
Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.