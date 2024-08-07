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Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда

Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T06:15

2024-08-07T06:15

2024-08-07T06:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

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новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение последних суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, логистика