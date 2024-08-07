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Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда
Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда
В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T06:15
2024-08-07T06:15
2024-08-07T06:15
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение последних суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, логистика
Крымский мост утром в среду: сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очереди стоят 120 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом скопилось более 100 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 06:00 в очереди со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
В течение последних суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей
.
Досмотр транспортных средств на транспортном переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.