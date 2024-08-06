https://crimea.ria.ru/20240806/teatralnaya-shkola-olega-tabakova-priedet-iskat-talanty-v-sevastopol-1139411325.html

Театральная школа Олега Табакова приедет искать таланты в Севастополь

Театральная школа Олега Табакова приедет искать таланты в Севастополь - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Театральная школа Олега Табакова приедет искать таланты в Севастополь

Руководство Московской театральной школы Олега Табакова намерено провести в Севастополе весной 2025 года отбор талантливых детей для поступления на бесплатное... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T21:32

2024-08-06T21:32

2024-08-06T21:32

севастополь

владимир машков

культура

искусство

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Руководство Московской театральной школы Олега Табакова намерено провести в Севастополе весной 2025 года отбор талантливых детей для поступления на бесплатное обучение. Об этом, пребывая на гастролях в Крыму, заявил худрук школы и одноименного театра, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, актер, режиссер и продюсер Владимир Машков.По его словам, принцип работы театральной школы Табакова таков, что ее педагоги сами приезжают в регионы России искать талантливых детей, и такой подход себя оправдывает."Не у всех есть возможность приехать в Москву – мы приезжаем, смотрим. У нас очень много туров. Мы даем задания и потом в течение полугода работаем с ребятами. И те, кто проходит это испытание, становятся полноправными членами нашей большой команды", – поделился Машков.Он отметил, что Московская театральная школа Олега Табакова является уникальной, так как это единственная в мире школа театральная интегрированного обучения: среднего, общего и высшего образования.Кроме того, обучение в школе бесплатное, что также принципиально, подчеркнул он."Дело в том, что, когда обучаешь платно, тем более артиста, есть возможность взять человека не очень талантливого за деньги. Благодаря поддержке правительства Москвы и вообще государства нам удается держать вот такую марку возможности, чтобы ребята получали бесплатное образование", – сказал худрук театра и школы.По словам Машкова, в этом году обучение в школе Олега Табакова по такой программе завершили 11 человек и все они уже устроены в театр, а есть и такие, кто начал работать в кино.За процессом отбора лучших в Севастополе смогут наблюдать юные воспитанники Севастопольской школы искусств, шефом театрального отделения которой является Машков. И это, по его мнению, очень важно.Машков добавил, что для него и педагогов московской театральной школы Олега Табакова стены школы искусств в Севастополе тоже стали родными. Здесь проходит много событий и лекций, в рамках которых происходит обмен опытом, что полезно и для детей, и для учителей, которые тоже всю жизнь учатся, сказал он."Необязательно все станут артистами, кто учится, это и не нужно. Но это будут люди образованные. Некоторых чувств нет у человека – они воспитываются родителями, педагогами. Такое как чувство прекрасного. Оно не рождается сразу, есть предпосылки. А дальше родители и педагоги начинают рассказывать, что хорошо, что красиво, что уникально. И вот этот путь мы хотим, чтобы ребята прошли вместе с нами", – заключил Машков.Пресс-конференция с участием Владимира Машкова прошла в Севастопольской школе искусств на территории "Нового Херсонеса" накануне серии показов спектакля Московского театра Олега Табакова "Матросская тишина". Гастроли организованы в рамках специального гранта для участников специальной военной операции и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь Владимир Машков назвал свое любимое место в Крыму

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, владимир машков, культура, искусство , театр, новости, новости крыма