https://crimea.ria.ru/20240803/v-nizhnem-tagile-zavershena-poiskovo-spasatelnaya-operatsiya-1139331257.html
В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели приступили к разбору завалов. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T09:27
2024-08-03T09:27
2024-08-03T09:27
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели приступили к разбору завалов. Об этом со ссылкой на департамент информполитики региона пишет РИА Новости.В ЧП пострадали 26 жильцов, 10 из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле. Два подъезда дома на улице Сибирской, 81 обрушились днем 1 августа. По данным МЧС, ЧП произошло вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, взрыв, общество, новости
В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция
Поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле завершена
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели приступили к разбору завалов. Об этом со ссылкой на департамент информполитики региона пишет РИА Новости.
"В настоящее время осуществляется разбор завалов. Ранее губернатор поручил начать их оперативный разбор, как только закончится поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.
В ЧП пострадали 26 жильцов, 10 из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле.
"Из 26 человек пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы. Из 16 человек в стационаре находятся на сегодняшний день 11 человек. Из них трое в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Пять человек находятся на амбулаторном лечении", - сказал Теряев.
Два подъезда дома на улице Сибирской, 81 обрушились днем 1 августа. По данным МЧС, ЧП произошло вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура
по жертвам обрушения части жилого дома.