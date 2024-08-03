https://crimea.ria.ru/20240803/v-nizhnem-tagile-zavershena-poiskovo-spasatelnaya-operatsiya-1139331257.html

В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция

В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция

В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели приступили к разбору завалов. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T09:27

2024-08-03T09:27

2024-08-03T09:27

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Нижнем Тагиле завершилась поисково-спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки. Спасатели приступили к разбору завалов. Об этом со ссылкой на департамент информполитики региона пишет РИА Новости.В ЧП пострадали 26 жильцов, 10 из них погибли, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник свердловского главка МЧС Виктор Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле. Два подъезда дома на улице Сибирской, 81 обрушились днем 1 августа. По данным МЧС, ЧП произошло вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома.

https://crimea.ria.ru/20240802/chislo-zhertv-vzryva-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-desyati-1139328156.html

нижний тагил

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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, взрыв, общество, новости