https://crimea.ria.ru/20240802/sovfed-odobril-primenenie-pristavami-ognestrelnogo-oruzhiya-1139312209.html

Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия

Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу при определенных обстоятельствах... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:17

совет федерации

закон и право

федеральная служба судебных приставов (фссп)

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно документу, сотрудники ФССП имеют право на применение физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств (перцовых баллончиков, электрошокеров, резиновых палок и наручников) для задержания лиц, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности. Также пристав может воспользоваться оружием, если нарушитель пытается скрыться, а другие способы и средства задержать его отсутствуют.Применению оружия и спецсредств должно предшествовать соответствующее предупреждение со стороны пристава. При этом сотрудник ФССП должен предоставить гражданину достаточно времени для выполнения требований, если промедление не опасно для жизни и здоровья пристава.Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или оружия пристав обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.Пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременные женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, закон и право, федеральная служба судебных приставов (фссп), россия, новости