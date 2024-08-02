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Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия
Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу при определенных обстоятельствах... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:17
совет федерации
закон и право
федеральная служба судебных приставов (фссп)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно документу, сотрудники ФССП имеют право на применение физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств (перцовых баллончиков, электрошокеров, резиновых палок и наручников) для задержания лиц, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности. Также пристав может воспользоваться оружием, если нарушитель пытается скрыться, а другие способы и средства задержать его отсутствуют.Применению оружия и спецсредств должно предшествовать соответствующее предупреждение со стороны пристава. При этом сотрудник ФССП должен предоставить гражданину достаточно времени для выполнения требований, если промедление не опасно для жизни и здоровья пристава.Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или оружия пристав обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.Пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременные женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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совет федерации, закон и право, федеральная служба судебных приставов (фссп), россия, новости
Совфед одобрил применение приставами огнестрельного оружия

Совфед одобрил закон об использовании судебными приставами огнестрельного оружия

11:15 02.08.2024 (обновлено: 11:17 02.08.2024)
 
© Фото пресс-службы ФССП КрымаСотрудники ФССП опечатывают имущество компании "СимСитиТранс"
Сотрудники ФССП опечатывают имущество компании СимСитиТранс
© Фото пресс-службы ФССП Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу при определенных обстоятельствах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, сотрудники ФССП имеют право на применение физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств (перцовых баллончиков, электрошокеров, резиновых палок и наручников) для задержания лиц, застигнутых при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности. Также пристав может воспользоваться оружием, если нарушитель пытается скрыться, а другие способы и средства задержать его отсутствуют.
Применению оружия и спецсредств должно предшествовать соответствующее предупреждение со стороны пристава. При этом сотрудник ФССП должен предоставить гражданину достаточно времени для выполнения требований, если промедление не опасно для жизни и здоровья пристава.
Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или оружия пристав обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.
Пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.
Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременные женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область проекции сердца.
 
Совет ФедерацииЗакон и правоФедеральная служба судебных приставов (ФССП)РоссияНовости
 
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