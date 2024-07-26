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Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Одно из крупных предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Крым стало партнером фестиваля молодого многонационального... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T10:00
2024-07-26T10:00
таврида.арт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Одно из крупных предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Крым стало партнером фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" (11+), который пройдет с 26 по 28 июля на площадке арт-кластера "Таврида"."Мы рады поддержать масштабное культурно-просветительское событие России, поэтому гостям фестиваля подготовили шесть видов печенья в специально разработанной упаковке "Таврида"-"Титто", а участники, разместившие креативные фото в социальных сетях с хештегом #ТавридаТитто, могут получить сладости от компании", - рассказывает маркетинг-директор бренда Ольга Фролова.Фестиваль "Таврида.АРТ" — масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году фестиваль пройдет под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства". Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, проживающих на территории России.Предприятие "Титто" работает в Крыму уже более 15 лет. На сегодняшний день компания выпускает свыше 100 наименований продукции, включая замороженное тесто и полуфабрикаты, печенье, пряники, круассаны, маффины, сушку и многое другое. Продукция "Титто" ориентирована не только на конечного потребителя, но и на оптовые продажи для сегмента Horeca и магазины АЗС.Реклама, ООО "Титто", ИНН 9102014016, erid: F7NfYUJCUneLt1frZZe7
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РИА Новости Крым
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96
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таврида.арт, арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, общество, культура

Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"

10:00 26.07.2024
 
© ООО "Титто"Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Компания Титто стала партнером фестиваля Таврида.АРТ
© ООО "Титто"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Одно из крупных предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Крым стало партнером фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" (11+), который пройдет с 26 по 28 июля на площадке арт-кластера "Таврида".
"Мы рады поддержать масштабное культурно-просветительское событие России, поэтому гостям фестиваля подготовили шесть видов печенья в специально разработанной упаковке "Таврида"-"Титто", а участники, разместившие креативные фото в социальных сетях с хештегом #ТавридаТитто, могут получить сладости от компании", - рассказывает маркетинг-директор бренда Ольга Фролова.
"Компания идет в ногу со временем – мы постоянно модернизируем производственные процессы, задаем тренд, выпуская модные новинки, чтобы оставаться выбором потребителей. В этом году мы заканчиваем масштабную работу по обновлению фирменного стиля, теперь любимое тесто и кондитерские изделия проще узнать на полке - новый единый дизайн "зебра" эмоционально ярче и ближе клиентам", - добавила Фролова.
© ООО "Титто"Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Компания Титто стала партнером фестиваля Таврида.АРТ
© ООО "Титто"
Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Фестиваль "Таврида.АРТ" — масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году фестиваль пройдет под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства". Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, проживающих на территории России.
Предприятие "Титто" работает в Крыму уже более 15 лет. На сегодняшний день компания выпускает свыше 100 наименований продукции, включая замороженное тесто и полуфабрикаты, печенье, пряники, круассаны, маффины, сушку и многое другое. Продукция "Титто" ориентирована не только на конечного потребителя, но и на оптовые продажи для сегмента Horeca и магазины АЗС.
Реклама, ООО "Титто", ИНН 9102014016,
erid: F7NfYUJCUneLt1frZZe7
Таврида.АРТАрт-кластер "Таврида"КрымНовости КрымаОбществоКультура
 
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