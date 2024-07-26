https://crimea.ria.ru/20240726/kompaniya-titto-stala-partnerom-festivalya-tavridaart-1139114492.html

Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"

Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Компания "Титто" стала партнером фестиваля "Таврида.АРТ"

Одно из крупных предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Крым стало партнером фестиваля молодого многонационального... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T10:00

2024-07-26T10:00

2024-07-26T10:00

таврида.арт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Одно из крупных предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Республике Крым стало партнером фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" (11+), который пройдет с 26 по 28 июля на площадке арт-кластера "Таврида"."Мы рады поддержать масштабное культурно-просветительское событие России, поэтому гостям фестиваля подготовили шесть видов печенья в специально разработанной упаковке "Таврида"-"Титто", а участники, разместившие креативные фото в социальных сетях с хештегом #ТавридаТитто, могут получить сладости от компании", - рассказывает маркетинг-директор бренда Ольга Фролова.Фестиваль "Таврида.АРТ" — масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году фестиваль пройдет под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства". Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, проживающих на территории России.Предприятие "Титто" работает в Крыму уже более 15 лет. На сегодняшний день компания выпускает свыше 100 наименований продукции, включая замороженное тесто и полуфабрикаты, печенье, пряники, круассаны, маффины, сушку и многое другое. Продукция "Титто" ориентирована не только на конечного потребителя, но и на оптовые продажи для сегмента Horeca и магазины АЗС.Реклама, ООО "Титто", ИНН 9102014016, erid: F7NfYUJCUneLt1frZZe7

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида.арт, арт-кластер "таврида", крым, новости крыма, общество, культура