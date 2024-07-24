https://crimea.ria.ru/20240724/ochered-na-krymskiy-most-vyrosla-vtroe-1139097491.html

Очередь на Крымский мост выросла втрое

Очередь на Крымский мост выросла втрое - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Очередь на Крымский мост выросла втрое

В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:11

2024-07-24T14:11

2024-07-24T14:11

крым

крымский мост

логистика

транспорт

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань