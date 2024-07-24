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Очередь на Крымский мост выросла втрое
Очередь на Крымский мост выросла втрое - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Очередь на Крымский мост выросла втрое
В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:11
2024-07-24T14:11
2024-07-24T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань
Очередь на Крымский мост выросла втрое
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 430 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъезде к Крымскому мосту проезда ожидают 430 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Затор начал формироваться в полдень. В очереди со стороны Керчи стояли 128 авто. За два часа число машин выросло более чем в три раза.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.