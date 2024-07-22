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На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов - РИА Новости Крым, 22.07.2024
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T08:18
2024-07-22T08:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи заторов нет. В 6 утра понедельника в очереди стояли 670 авто, ночью также наблюдались пробки перед досмотровыми комплексами.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов

На Крымском мосту проезда ожидают 815 машин

08:18 22.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8.00 очереди со стороны Тамани находятся 815 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи заторов нет.
В 6 утра понедельника в очереди стояли 670 авто, ночью также наблюдались пробки перед досмотровыми комплексами.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
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