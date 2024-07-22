https://crimea.ria.ru/20240722/na-krymskom-mostu-vremya-ozhidaniya-uvelichilos-do-trekh-chasov-1139035508.html

На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов

На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов - РИА Новости Крым, 22.07.2024

На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов

В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T08:18

2024-07-22T08:18

2024-07-22T08:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи заторов нет. В 6 утра понедельника в очереди стояли 670 авто, ночью также наблюдались пробки перед досмотровыми комплексами.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым