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На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов - РИА Новости Крым, 22.07.2024
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T08:18
2024-07-22T08:18
2024-07-22T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи заторов нет. В 6 утра понедельника в очереди стояли 670 авто, ночью также наблюдались пробки перед досмотровыми комплексами.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
На Крымском мосту время ожидания увеличилось до трех часов
На Крымском мосту проезда ожидают 815 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту со стороны Краснодарского края стоят более 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8.00 очереди со стороны Тамани находятся 815 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи заторов нет.
В 6 утра понедельника в очереди стояли 670 авто, ночью также наблюдались пробки перед досмотровыми комплексами.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.