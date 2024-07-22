https://crimea.ria.ru/20240722/lokalnye-grozy-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1138949997.html

Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В начале рабочей недели погода будет определяться воздушной массой умеренных широт, в понедельник ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T00:01

2024-07-22T00:01

2024-07-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погода будет определяться воздушной массой умеренных широт, в понедельник ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождб. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +25, днем +30...+32 градуса.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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