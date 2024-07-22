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Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели погода будет определяться воздушной массой умеренных широт, в понедельник ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T00:01
2024-07-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погода будет определяться воздушной массой умеренных широт, в понедельник ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождб. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +25, днем +30...+32 градуса.
симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Локальные грозы: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 22.07.2024
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погода будет определяться воздушной массой умеренных широт, в понедельник ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +26; днем +29…34, в горах +23…28. Ветер западный, северо-западный умеренный.", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождб. Ночью столбики термометров покажут от +23 до +25, днем +30...+32 градуса.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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