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Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин

Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин

В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:12

2024-07-22T13:12

2024-07-22T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди стояли 880 машин, при этом подавляющее большинство находились с кубанской стороны. К этому часу затор образовался и со стороны Крыма.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, тамань, керчь, логистика, транспорт, крымский мост