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Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин
Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин
В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T13:12
2024-07-22T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди стояли 880 машин, при этом подавляющее большинство находились с кубанской стороны. К этому часу затор образовался и со стороны Крыма.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, тамань, керчь, логистика, транспорт, крымский мост
Крымский мост сейчас: в очереди стоят почти 1000 машин

Очередь на Крымский мост насчитывает 960 автомобилей

13:12 22.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В очереди на подъездах к Крымскому мосту проезда ожидают около 1000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Часом ранее в очереди стояли 880 машин, при этом подавляющее большинство находились с кубанской стороны. К этому часу затор образовался и со стороны Крыма.
"По состоянию на 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 420 авто. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
 
КрымНовости КрымаТаманьКерчьЛогистикаТранспортКрымский мост
 
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