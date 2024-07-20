https://crimea.ria.ru/20240720/zharu-smenyat-grozy-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1138948059.html

Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу

Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу

В субботу погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T00:01

2024-07-20T00:01

2024-07-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. 20 июля ночью без существенных осадков; днем в центральных, южных и восточных районах ливни, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление 17-22 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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