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Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу
Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу
В субботу погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. 20 июля ночью без существенных осадков; днем в центральных, южных и восточных районах ливни, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление 17-22 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 20.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму изменится. Очень жаркие тропические воздушные массы начнут перемещаться за пределы полуострова, а им на смену будет поступать более прохладный воздух с запада. 20 июля ночью без существенных осадков; днем в центральных, южных и восточных районах ливни, грозы, град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление 17-22 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +21…26, на южном и восточном побережье до +29; днем +30…35, в горах +26…28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем при грозе шквалистое усиление до 17 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +24 до +30, днем +33...+35 градусов.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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